2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Szent-Iványi István

Hír TV

2017. december 5., kedd 14:55

Amszterdamban harcoltak a magyar sajtószabadságért a liberálisok. A Peronon volt Szent-Iványi István, a Magyar Liberális Párt külügyi szakpolitikusa.

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Peron

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