Szél Bernadett

SMS-BEN ÜZENTEK TÖBB MSZP-S VEZETÕNEK A FIDESZESEK A VÁSÁRHELYI VERESÉG UTÁN, HOGY NE MÛKÖDJENEK EGYÜTT A JOBBIKKAL - 444.
TÖBB SZOCIALISTA POLITIKUS SZERINT, BÜNTETÕÜGYEK LEPOROLÁSÁT HELYEZTE KILÁTÁSBA A FIDESZ, ARRA AZ ESETRE, HA AZ MSZP EGYÜTTMÛKÖDNE MÁS PÁRTOKKAL.
MÉG A VÁLASZTÁS ELÕTT LEVELET KÜLDENEK A TÁVHÕ-REZSICSÖKKENTÉSRÕL 24.HU.
KÖZJEGYZÕI OKIRAT BIZONYÍTJA, HOGY TÖBB MINT 1300 MRD FT KEZELÉSÉRE ADOTT VALAKI MEGBÍZÁST KÓSA LAJOSNAK MAGYAR NEMZET.
A MEGBÍZÓ 2013-BAN HATALMAZTA FEL A POLITIKUST, HOGY A PÉNZBÕL MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEKET VEGYEN, ÉS ELHELYEZZE A MEGBÍZÓ SZÁMLÁJÁN.
KÓSA LAJOS KORÁBBAN AZT ÁLLÍTOTTA, HOGY EGY NÉMET HÖLGY KERESTE MEG, DE KÉSÕBB ARRÓL BESZÉLT, HOGY BECSAPTA ÕT EGY CSENGEREN ÉLÕ ASSZONY.
A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGBAN TÁRGYALHATJÁK KÓSA LAJOS ÜGYÉT.
A JOBBIK VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZI, HOGY KINEK A VAGYONÁT ÉS MILYEN CÉLBÓL KEZELHETI KÓSA LAJOS.
CÖF: LESZNEK SZERVEZETTEN, A FIDESZ PÁRTPÉNZÉBÕL BUSZOZTATOTT RÉSZTVEVÕK A BÉKEMENETEN.
400 MILLIÓS LUXUVILLÁBA KÖLTÖZÖTT MATOLCSY GYÖRGY - 24.HU.
AZ INGATLANT MATOLCSY FIÁNAK CÉGE VETTE MEG, UNOKATESTVÉRÉNEK BANKJA HITELEZTE.
VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ A DK MATOLCSYVAL SZEMBEN.
CSAKNEM 2,4 MRD-ÉRT ÉPÍTHETI MEG A VERESEGYHÁZRA TERVEZETT KATOLIKUS ISKOLÁT A PUSKÁS STADION KIVITELEZÕJE.
DURVÁN TÚLÁRAZTÁK A VIZES VB UTÓKAMPÁNY-VIDEÓJÁT A G7.HU ÁLTAL MEGKÉRDEZETT SZAKÉRTÕK SZERINT.
UNIÓS FELMÉRÉS: A MAGYAR 89%-A A HAZÁJÁRA, 83%-A A DEMOKRÁCIÁRA NÉZVE VESZÉLYESNEK TARTJA AZ ÁLHÍREKET.
IRÁNYTÛ INTÉZET: A JOBBIKOS SNEIDER TAMÁS SZORONGATHATJA MEG A FIDESZT A HATVANI KÖRZETBEN.
MUNKÁSPÁRT: MEG KELL AKADÁLYOZNI A MIGRÁNSOK BETELEPÍTÉSÉT ÉS MEG KELL VÉDENI AZ ORSZÁG FÜGGETLENSÉGÉT.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK MENESZTETTE REX TILLERSON KÜLÜGYMINISZTERT.
A SZLOVÁK RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT 17 SZEMÉLYT, A NEMRÉG MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIAK MIATT.
ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRÓL TÁRGYALNA A FICO-KORMÁNYT ALKOTÓ HÁRMAS KOALÍCIÓ EGY TAGJA, A MOST-HÍD.
SZKRIPAL-ÜGY - OROSZ LAPOK: LONDON MOSZKVA LEGKEMÉNYEBB NYUGATI ELLENFELÉVÉ VÁLHAT.
JOHNSON: HA NINCS HITELES OROSZ MAGYARÁZAT, LONDON SZERDÁN INTÉZKEDÉSEKET JELENT BE.
AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT.
SCOTLAND YARD: HETEKIG IS ELTARTHAT A VIZSGÁLAT.
A NATO KOMOLY AGGODALMÁT FEJEZTE KI AZ IDEGMÉREG HASZNÁLATA MIATT.
BREXIT - JUNCKER A TÁRGYALÁSOK FELGYORSÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT.
A TÖRÖK PARLAMENT ELFOGADTA A VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGEK MEGKÖTÉSÉT LEHETÕVÉ TEVÕ TÖRVÉNYT.
MERÉNYLETET KÍSÉRELTEK MEG A GÁZAI ÖVEZETBE LÁTOGATÓ PALESZTIN MINISZTERELNÖK ELLEN, DE NEM SÉRÜLT MEG.
SZÍRIA - VEZÉRKARI FÕNÖK: MOSZKVA MEGTOROLNA EGY DAMASZKUSZ ELLENI AMERIKAI CSAPÁST.
KONKRÉT LÉPÉSEKET VÁR JAPÁN ÉSZAK-KOREÁTÓL A NUKLEÁRIS LESZERELÉS ÉRDEKÉBEN.
SZAKADÉKBA ZUHANT ETIÓPIÁBAN EGY EGYETEMISTÁKKAL TELI AUTÓBUSZ, 38-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
DÉL-AFRIKA NEMZETI KATASZTRÓFÁVÁ NYILVÁNÍTOTTA AZ ORSZÁG EGYES RÉSZEIT SÚJTÓ ASZÁLYT.
82 ESZTENDÕS KORÁBAN ELHUNYT EGERVÁRI KLÁRA, A ZALAEGERSZEGI HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ ÖRÖKÖS TAGJA.
ELSÕ FOKON HÚSZ ÉVRE ÍTÉLTÉK AZT A BORSODI FÉRFIT, AKI ÉVEKEN ÁT MOLESZTÁLTA NÉGY KISKORÚ GYERMEKÉT.
HÁROM BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕT ÍTÉLTEK EL SZEGEDEN.
EGY KISTEHERAUTÓ ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT KIRÁLYSZENTISTVÁN KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
MÁRCIUS 15-ÉN 6 ÓRÁTÓL 23 ÓRÁIG LEZÁRJÁK A SZABADSÁG HIDAT ÉS A VÁMHÁZ KÖRUTAT.
SZINTÉN CSÜTÖRTÖKÖN 8 ÓRÁTÓL 23 ÓRÁIG LEZÁRJÁK AZ ANDRÁSSY UTAT A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT ÉS A NAGYMEZÕ UTCA KÖZÖTT.