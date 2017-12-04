2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Szél Bernadett

Hír TV

2017. december 4., hétfő 14:55

Legyen más a politika? Kongresszus után az LMP. A Peronon Szél Bernadett, a párt társelnöke és miniszterelnök-jelöltje.

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Peron

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