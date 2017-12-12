2017. december 12.,
kedd, Gabriella napja

15°

Szabó Tímea

Hír TV

2017. december 12., kedd 14:55

Párbeszéd a rábeszélhetőségről. A Peronon volt Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke.

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Szabó TímeaPeron

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