2017. november 17.,
péntek, Hortenzia, Gergő napja

Szabó Tímea

Hír TV

2017. november 17., péntek 13:30

A rákos betegeken kísérletezik a kormány – állítja a Párbeszéd társelnöke. A Peronon volt Szabó Tímea.

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