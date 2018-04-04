Soproni Tamás

MEGÁLLAPODOTT AZ MSZP-PÁRBESZÉDDEL ÉS A DK-VAL AZ EGYÜTT, TIZENEGY KÖRZETBEN VISSZALÉPTETIK JELÖLTJEIKET.
CSEPELEN VISSZALÉP AZ MSZP-S BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ ÉS AZ LMP-S TENK ANDRÁS IS SZABÓ SZABOLCS JAVÁRA.
JUHÁSZ PÉTER: CSEPELEN SZABÓ SZABOLCS, A XVI. KERÜLETBEN VAJDA ZOLTÁN ÁLL SZEMBEN EGYEDÜL A FIDESZ JELÖLTJÉVEL.
KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM: MAGAS RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÁTSZAVAZÁS A KORMÁNYVÁLTÁS KULCSA.
200 UKRÁN KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRT JELENTETTEK BE A SZABOLCSI KISPALÁD EGYIK HÁZÁBA, AKIKET AZ OTT LAKÓK SOHA NEM LÁTTAK - RTL KLUB.
JOBBIK: A VÁLASZTÁSON A FIDESZ JAVÁRA DÖNTHETNEK A BETELEPÍTETT UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROK.
A DK SZERINT EGYÉRTELMÛEN VÁLASZTÁSI CSALÁS ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL VAN SZÓ, AZ NVB-HEZ FORDULNAK.
A LEGMEGBÍZHATÓBB AKTIVISTÁKAT MOZGÓSÍTANÁ A FIDESZ A VÁLASZTÁS NAPJÁN - MAGYAR NEMZET.
UNIÓS JELENTÉSTERVEZET: A KORMÁNY RENDSZERSZINTÛ FENYEGETÉST JELENT A DEMOKRÁCIÁRA ÉS A JOGÁLLAMISÁGRA - NÉPSZAVA.
EU-S PÉNZBÕL ÉPÍTETTEK LOVASKÖZPONTOT TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN, DE CSAK A FIDESZES CZERVÁN GYÖRGY VEJE HASZNÁLJA.
HÛTLEN KEZELÉS MIATT FELJELENTÉST TESZ MÁRKI-ZAY PÉTER, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE EGY VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÜGYBEN - 444.
MINTEGY 522 MRD FT-NYI TAO-BEVÉTEL FOLYT BE AZ ÁLLAM HELYETT A SPORTEGYESÜLETEK KASSZÁJÁBA AZ UTÓBBI 7 ÉVBEN - 24.HU.
LÉVAI ANIKÓ MELLETT ORBÁN RÁHEL IS FELKERÜLT A FORBES LEGBEFOLYÁSOSABB MAGYAR NÕK 50-ES LISTÁJÁRA.
ELTÖRÖLNÉ A MENTELMI JOGOT, ÉS A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOT IS BEVEZETNÉ A JOBBIK, HA KORMÁNYRA KERÜLNE.
INDÍTVÁNYOZTA AZ ÜGYÉSZSÉG CZEGLÉDY CSABA ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁNAK HÁROM HÓNAPPAL TÖRTÉNÕ MEGHOSSZABBÍTÁSÁT.
A HVG SZERINT FELMONDOTT A HONVÉDKÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYÁT VEZETÕ ZACHER GÁBOR, AZ ORVOS CÁFOLTA A LAP ÉRTESÜLÉSÉT.
SZKRIPAL-ÜGY - KIUTASÍTOTT EGY MAGYAR DIPLOMATÁT MOSZKVA, MIUTÁN KORÁBBAN MAGYARORSZÁG KIUTASÍTOTT EGY OROSZ DIPLOMATÁT.
OROSZORSZÁG KEZDEMÉNYEZTE A NEMZETKÖZI VEGYIFEGYVER-TILALMI SZERVEZET RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSÁT A BRIT KÉMMÉRGEZÉS MIATT.
VLAGYIMIR PUTYIN SZERINT OROSZORSZÁG TISZTÁZNI FOGJA, HOGY NEM VOLT KÖZÜK A GYILKOSSÁGI KÍSÉRLETHEZ.
OROSZORSZÁG SZANKCIÓKAT TERVEZ LETTORSZÁG ELLEN IS.
ELSÕ FOKON ÖSSZESEN 67 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A SZERB BÍRÓSÁG AZT A HÉT FÉRFIT, AKIT TÖBB TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉVEL VÁDOLTAK.
OLASZ KORMÁNYALAKÍTÁS: AZ ÖT CSILLAG MOZGALOM NEM HAJLANDÓ KOALÍCIÓRA LÉPNI BERLUSCONIVAL.
TÚLSÁGOSAN ELLENZÉKI VOLT JEKATYERINBURG POLGÁRMESTERE, EZÉRT AZ OROSZ VÁROSBAN NEM LESZ POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS.
A HADSEREGET KÜLDI A MEXIKÓI HATÁR VÉDELMÉRE DONALD TRUMP, MERT 1200 MIGRÁNS ELINDULT HONDURASBÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA.
TRUMP FONTOLGATJA AZ AMERIKAI CSAPATOK KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL.
A TÖRÖKORSZÁGI ERZURUM IS BESZÁLL A 2026-OS TÉLI OLIMPIA RENDEZÉSI JOGÁÉRT ZAJLÓ VERSENYBE.
MAGÁNÉLETI VITA MIATT LÖVÖLDÖZÖTT EGY NÕ A YOUTUBE KALIFORNIAI SZÉKHÁZÁBAN, MAJD ÖNGYILKOS LETT.
AGYONLÕTTEK EGY 25 ÉVES PALESZTINT AZ IZRAELI ERÕK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN AZ IZRAELI HADSEREGGEL ZAJLÓ ÖSSZECSAPÁSOKBAN.
CIVILEKET BOMBÁZOTT LE SZAÚD-ARÁBIA EGY JEMENI KIKÖTÕBEN, 12-EN MEGHALTAK.
6 BÁNYÁSZ ÉGETT HALÁLRA DÉL-AFRIKÁBAN EGY BUSZBAN, AMELYET ISMERETLEN TÁMADÓK GYÚJTOTTAK FEL MOLOTOV-KOKTÉLLAL.
ELTÛNT EGY 15 ÉVES LÁNY SZIGETSZENTMIKLÓSON, A RENDÕRSÉG KERESI.
OSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI ALGYÕ TÉRSÉGÉBEN, A 47-ES FÕÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A VAS MEGYEI SZENTPÉTERFA TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGHALT.
KIGYULLADT EGY PRÉSGÉP EGY MÛANYAG-FELDOLGOZÓ ÜZEMBEN HELVÉCIA KÜLTERÜLETÉN, AZ ÉPÜLETBÕL 161 DOLGOZÓ MENEKÜLT KI, SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT.
TELJES TERJEDELMÉBEN KIÉGETT EGY CSALÁDI HÁZ A XVII. KERÜLETBEN, EGY EMBER MEGHALT.