2017. november 23.,
csütörtök, Kelemen, Klementina napja

Soproni Tamás

Hír TV

2017. november 23., csütörtök 13:30

Trollkodás, aláírásgyűjtés és 106 egyéni jelölt. A peronon Soproni Tamás, a Momentum alelnöke.

 

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