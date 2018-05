FELMENTETTE A KÚRIA A KÉMKEDÉSSEL VÁDOLT EGYKORI TIKOSSZOLGÁLATI VEZETÕKET. MA NYÚJTJA BE A KORMÁNY A PARLAMENTNEK A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG SZIGORÍTÁSÁT. FINANCIAL TIMES: BRÜSSZEL AZ EU-TÁMOGATÁS NEGYEDÉT ELVENNÉ MAGYARORSZÁGTÓL. 7 MILLIÁRD FORINT MENT EL A VÁLASZTÁS ELÕTT KORMÁNYPROPAGANDÁRA - ÍRJA AZ ÁTLÁTSZÓ.HU. 80 MILLIÁRD FORINTTAL NÖVELNÉK A HONVÉDSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉT. ORBÁN: AKKOR JÁRUNK EL HELYESEN, HA A SAJÁT ÉSZJÁRÁSUNKNAK MEGFELELÕEN A VALÓSÁGOT IS KÉPESEK VAGYUNK HAJLÍTANI. SOROS GYÖRGY: SENKIT SEM SZABAD KÉNYSZERÍTENI MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁRA. SALLAI R. BENEDEK NEM ÉRT EGYET RON WERBERREL, AMELY SZERINT AZ LMP VEZETÉSE SZABOTÁLTA VOLNA EL A SAJÁT KAMPÁNYÁT. 1,7 MILLIÁRD FORINTOT KERESETT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK FORGALMAZÓJA. KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL DERÍTENÉ KI A FIDESZ, HOGY MELY CIVIL SZERVEZET KIKNEK TARTOTT KÉPZÉSEKET A BÍRÓSÁGOKON. MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG: NEM SOROS GYÖRGY, HANEM A BÍRÓI KAR FELKÉRÉSÉRE TARTANAK ELÕADÁSOKAT A MAGYAR BÍRÓSÁGOKON. ELÕSZÖR VÉGEZTEK AGYMÛTÉTET ROBOT SEGÍTSÉGÉVEL MAGYARORSZÁGON. TÖBB MINT 200 MILLIÓ FORINTTAL DRÁGULT A KAPOSVÁRI SPORTCSARNOK KIVITELEZÉSE. 1,3 MILLIÁRD FORINTÉRT SZEREZ BE A RENDÕRSÉG ELEKTRONIKUS NYOMKÖVETÕKET. KÉT RENDÕRREL ÉS EGY CIVILLEL VÉGZETT EGY LÖVÖLDÖZÕ BELGIUMBAN, A KIÉRKEZÕ RENDÕRÖK AGYONLÕTTÉK A TÁMADÓT. AZ EURÓPAI NÉPPÁRT INTENZÍV TÁRGYALÁSOKAT FOLYTAT A FIDESSZEL AZ ALAPVETÕ EURÓPAI ÉRTÉKEK TISZELETBEN TARTÁSÁRÓL. MEGSZAVAZTA AZ EURÓPAI PARLAMENT A KIKÜLDÖTT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ ÚJ UNIÓS SZABÁLYOZÁST. WASHINGTONBAN TALÁLKOZIK SZERDÁN MAGYARORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÜLÜGYMINISZTERE. A SZÍRIAI HELYZETRÕL EGYEZTETETT TELEFONON RECEP ERDOGAN TÖRÖK ÉS VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. NICOLA STURGEON: SKÓCIA NEM AKARJA ELHAGYNI AZ EU EGYSÉGES BELSÕ PIACÁT ÉS A VÁMUNIÓT. HÁROM AMERIKAI ÁLLAMBAN IS SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK A SZEZON ELSÕ HURRIKÁNJA MIATT. A VENEZUELAI KORMÁNY HATÁROZOTTAN ELÍTÉLTE AZ EURÓPAI UNIÓT, AMIÉRT MEGKÉRDÕJELEZTE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK HITELESSÉGÉT. TÖBB TUCAT ÚJ ÁBRÁT, GEOGLIFÁT FEDEZTEK FEL PERUI RÉGÉSZEK A HÍRES NAZCA-VONALAK KÖZELÉBEN. EGY HÓNAPRA ELÉRHETETLENNÉ TESZIK A FACEBOOKOT A HATÓSÁGOK PÁPUA ÚJ-GUINEÁN, HOGY TANULMÁNYOZZÁK A KÖZÖSSÉGI OLDAL HATÁSÁT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ BUDAPEST XV. KERÜLETÉBEN, A KARATNA TÉREN, A BALESET SORÁN AZ EGYIK AUTÓ EGY FÁNAK CSAPÓDOTT. ÕSSZEL TÁVOZIK KEMÉNY DÉNES A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ELNÖKI POSZTJÁRÓL. VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG EGY ROMÁN FÉRFIVAL SZEMBEN, AKI 28 MIGRÁNST PRÓBÁLT KISTEHERAUTÓJA RAKTERÉBEN NYUGAT-EURÓPÁBA CSEMPÉSZNI. KÉT UJJPERCE SZAKADT LE A KISFIÚNAK, AKINEK HANGGRÁNÁT ROBBANT A KEZÉBEN A VASÁRNAPI FRADI-MECCSEN.