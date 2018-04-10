Sallai R. Benedek

A MAGYAR NEMZET FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁI MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL MEGSZÛNIK A MAGYAR NEMZET NAPILAP ÉS ANNAK ONLINE VERZIÓJA, AZ MNO.HU.
A LÁNCHÍD RÁDIÓ FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁI MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL BESZÜNTETI MÉDIASZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉT.
EGY BARANYAI SZAVAZÓKÖRBEN CSAK AZ ELLENZÉKI JELÖLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK LETTEK ÉRVÉNYTELENEK - INDEX.
KIFOGÁST EMEL A BAJAI SZOCIALISTA JELÖLT AZ "ELPÁROLGOTT" SZAVAZATOK MIATT - MÉRCE.
KAMUPÁRTHOZ KERÜLHETTEK A JOBBIK SZAVAZATAI EGY SZAVAZÓKÖRBEN.
CÉLPONT: SZERVEZETTEN HOZTÁK UKRAJNÁBÓL A FIDESZ-SZAVAZÓKAT.
NEM ZÁRJA KI A CSALÁST EGY VÁLASZTÁSI SZAKÉRTÕ, EZÉRT HA AZ ELLENZÉKI PÁRTOK NEM CSELEKSZENEK, Õ FOGJA KÉRNI A SZAVAZATOK ELLENÕRZÉSÉT.
GULYÁS MÁRTON: AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK NE ÜLJENEK BE A PARLAMENTBE!
SZÉL BERNADETT: NINCS DEMOKRÁCIA, DE BEÜLÖK A PARLAMENTBE.
AZ ALAPTÖRVÉNYRE HIVATKOZOTT GARANCIAKÉNT ORBÁN ARRA, HOGY MI BIZTOSÍTJA, HOGY NEM ÉL VISSZA A KÉTHARMADOS FELHATALMAZÁSSAL.
ORBÁN: HÁROM HÉTEN BELÜL MEGALAKULHAT AZ ÚJ PARLAMENT, "DEMOGRÁFIAI SÚLYPONTÚ" KORMÁNYÁTALAKÍTÁSOK JÖHETNEK.
A KÉTHARMADOS TÖBBSÉG BIRTOKÁBAN MÁR MÁJUSBAN SZAVAZHAT A PARLAMENT A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRÓL.
MEGLEPÕ HELYRÕL, EGY BUDAFOKI-TÉTÉNYI FIDESZES ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕTÕL KAPOTT KRITIKÁT A KORMÁNY EGY FACEBOOK-BEJEGYZÉSBEN.
SEBES GÁBOR AZT ÍRTA: ÖRÜL A FIDESZ GYÕZELMÉNEK, DE TART TÕLE, HOGY EGYESEKET FELHATALMAZ AZ ORSZÁG MEGKÁROSÍTÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA.
KÉT NAP ALATT KÉTEZREN JELENTKEZTEK TAGNAK A MOMENTUMHOZ.
KORMÁNYELLENES DEMONSTRÁCIÓT HIRDETTEK VASÁRNAPRA A KOSSUTH TÉRRE, KEDD REGGELIG 10 EZREN JELEZTÉK A FACEBOOK-ON, HOGY OTT LESZNEK.
ETIKAI ELJÁRÁS FOLYIK A KUNHALMI JAVÁRA VISSZALÉPÕ LMP-KÉPVISELÕJELÖLT ELLEN.
LEMONDOTT A BUDAPESTI KERESKEDELMI KAMARA ELNÖKE.
A BÉRTÁRGYALÁSOKHOZ KÖTÕDÕ SZTRÁJK MIATT A LUFTHANSA LÉGITÁRSASÁG KÉNYTELEN VOLT TÖRÖLNI 800 JÁRATÁT.
EBESZ: NEM VOLT EGYENLÕ VERSENY A VÁLASZTÁSON, MIVEL A KORMÁNY IS TÁMOGATTA ANYAGILAG A FIDESZ KAMPÁNYÁT.
LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: ORBÁN NEM PÉLDAKÉP AZ EU GYERMEKEINEK.
LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: AZ EU-NAK CSELEKEDNIE KELL A FIDESZ NAGYARANYÚ GYÕZELME UTÁN.
SZIJJÁRTÓ: A LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER NEM SZEREPEL A MAGYAR VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBEN, EZÉRT "ÉRDEKTELEN, HOGY MIT MOND".
AZ OROSZ NAGYKÖVETSÉG GRATULÁLT AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLAT ÁLTAL MEGMÉRGEZETT JULIA SZKRIPAL FELÉPÜLÉSÉHEZ.
HÁZKUTATÁST TART AZ FBI TRUMP ELNÖK ÜGYVÉDJÉNEK OTTHONÁBAN ÉS IRODÁJÁBAN.
WASHINGTON VÁLASZT AD A SZÍRIAI VEGYI TÁMADÁSRA, HA AZ ENSZ TÉTLEN MARAD.
ÚJABB 79 KORÁBBI TANÁR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁG-SZERTE.
KIM DZSONG UN A WASHINGTONNAL FOLYTATANDÓ TÁRGYALÁSOKRÓL BESZÉLT A PÁRTVEZETÉSNEK.
FÉL ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT, AKI LEFEJELTE TONY ABBOTT VOLT AUSZTRÁL MINISZTERELNÖKÖT.
KOLUMBIÁBAN KÁBÍTÓSZER-CSEMPÉSZÉS VÁDJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK AZ EGYKORI SZÉLSÕBALOLDALI GERILLASZERVEZET EGYIK VOLT VEZETÕJÉT.
SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY KERÉKPÁROS, MIUTÁN ELÜTÖTTE EGY SZEMÉLYAUTÓ A 75-ÖS FÕÚTON HÉVÍZ KÖZELÉBEN, AZ UTAT LEZÁRTÁK.
9 ÉVES GYEREKET RABOLT KI KÉT FÉRFI MISKOLCON, ELJÁRÁS INDULT ELLENÜK.
72 ÉVES KORÁBAN MEGHALT CSERJE ZSUZSA SZÍNÉSZNÕ, SZÍNHÁZI KRITIKUS, DRAMATURG, RENDEZÕ.
ÁTVETTE A KOSSUTH NAGYDÍJAT SÁRA SÁNDOR FILMRENDEZÕ.
KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK MIATT SZOMBATON ÉS VASÁRNAP A TELJES VONALON PÓTLÓBUSZ JÁR A H7-ES HÉV HELYETT.
FELTEHETÕEN VILÁGHÁBORÚS BOMBA KERÜLT ELÕ EGY BIATORBÁGYI ISKOLA UDVARÁN.