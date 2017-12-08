Romastratégia

SOROS GYÖRGY: A KORMÁNY NEM A KÖZ JAVÁT, CSAK SAJÁT HATALMI ÉS ANYAGI ÉRDEKEIT TARTJA SZEM ELÕTT, A "SOROS-TERV" ELLENI PROPAGANDAKAMPÁNY KUDARCOT VALLOTT.
VONA GÁBOR: KÖZÖSSÉGI PÉNZGYÛJTÉSBE KEZD A JOBBIK ÉS AZT SEM ZÁRJUK KI, HOGY AZ UTCÁRA HÍVJUK AZ EMBEREKET - EGYENESEN.
NYIKOS LÁSZLÓ, AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK KORÁBBI ALELNÖKE: FENYEGETÉS AZ ÁSZ RÉSZÉRÕL, HOGY MÉG A VÉGLEGESÍTÉS ELÕTT KÖZÖLTE A JOBBIK ELLEN INDÍTOTT VIZSGÁLAT TERVEZETÉT.
IDÉTLENKEDÉSNEK TARTJA VONA GÁBOR KIÁLLÁSÁT KOCSIS MÁTÉ; A FIDESZ EGYKORI KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA REMÉLI, HOGY MINDENKI EL TUD INDULNI A 2018-AS VÁLASZTÁSOKON.
HA TÜNTETÉST SZERVEZNE A JOBBIK AZ ÁSZ ÕKET ELLEHETETLENÍTÕ DÖNTÉSE MIATT, A MOMENTUM TELJES MELLSZÉLESSÉGGEL KIÁLLNA A LEGNAGYOBB ELLENZÉKI PÁRT MELLETT.
HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ: AZT SZERETNÉNK, HOGY MINÉL ELÕBB TISZTÁZÓDJON A HELYZET ÉS HOGY ILYEN KONCEPCIÓS PER JELLEGÛ ELJÁRÁSOK NE FORDULJANAK ELÕ MAGYARORSZÁGON.
EGYÜTT: SZABOLCSBAN VÁLASZTÁSI CSALÁSRA KÉSZÜL A FIDESZ.
LÖVEI CSABA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ: A KORMÁNY A VOKSOKÉRT CSERÉBE NYUGDÍJBAN RÉSZESÍTI A MAGYARORSZÁGRA BEJELENTETT, VALÓJÁBAN UKRAJNÁBAN ÉLÕ EMBEREKET.
VÉGE AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGÉNEK; ÉLÕ ADÁSBAN RÚGTA KI SZIGETVÁRI VIKTOR KARÁCSONY GERGELYT, AKIT AZZAL VÁDOL, HOGY LEPAKTÁLT AZ MSZP-VEL.
KARÁCSONY GERGELY TAGADJA, HOGY AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE LENNE ÉS HOGY TÁRGYALT VOLNA MOLNÁR GYULÁVAL.
AZ ISMERETLEN ELLENZÉKI JELÖLTEK MEGLEPETÉST OKOZHATNAK A FIDESZNEK A JÖVÕ ÉVI VÁLASZTÁSON VÉLI TÖRÖK GÁBOR POLITIKAI ELEMZÕ.
AZ UTALVÁNYOK MIATT SEMMILYEN LEVÉLKÜLDEMÉNYT NEM VISZNEK KI A POSTÁSOK - RTL KLUB; A MAGYAR POSTA MÁR NOVEMBER KÖZEPÉN KORLÁTOZTA A NEM SZERZÕDÉSES ÜGYFELEK CSOMAGFELADÁSÁT.
RÉTVÁRI BENCE: 30 MILLIÁRDOT KÖLTENEK A NYUGDÍJASOK ERZSÉBET-UTALVÁNYÁRA.
ELBOCSÁTJA MAGYARORSZÁGI ALKALMAZOTTAINAK 1%-ÁT, 140 DOLGOZÓT A GENERAL ELECTRIC - TUDTA MEG A MAGYAR NEMZET; A LEGTÖBB MUNKAHELY A VERESEGYHÁZI TELEPHELYEN SZÛNIK MEG.
VÁDEMELÉST JAVASOL A MAGYAR NEMZETI ARCVONAL ÜGYÉBEN A NEMZETI NYOMOZÓ IRODA, A HUNGARISTA SZERVEZET ELLENI NYOMOZÁS SORÁN 17 EMBERT GYANÚSÍTOTTAK MEG.
MA KEZDÕDÖTT A HARMADIK IZRAEL ELLENI PALESZTIN FELKELÉS, A LIBANONI HEZBOLLAH FEGYVERES SZERVEZET TÁMOGATJA AZ ÚJABB INTIFÁDÁT.
MIKÖZBEN A HAMÁSZ AZ AMERIKAI ELNÖK JERUZSÁLEMET ELISMERÕ NYILATKOZATA MIATT TILTAKOZÓ MEGMOZDULÁSOKAT HIRDETETT, AZ IZRAELI HADSEREG MEGERÕSÍTETTE CISZJORDÁNIAI EGYSÉGEIT.
A GÁZAI ÖVEZETBEN, CISZJORDÁNIÁBAN ÉS JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN AZ IZRAELI HADSEREG ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI ÖSSZECSAPÁSOKBAN LEGKEVESEBB 80-AN MEGSÉRÜLTEK.
BREXIT: GARANTÁLTAK A BRIT KILÉPÉSIG ÉRKEZÕ KÜLFÖLDI EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGOSULTSÁGAI, ERRÕL IS INTÉZKEDIK A BRIT KILÉPÉSRÕL BRÜSSZELBEN VÉGLEGESÍTETT MEGÁLLAPODÁS.
ANGELA MERKEL ÉS MARTIN SCHULZ MEGKEZDHETIK A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT NÉMETORSZÁGBAN; HA NEM SIKERÜL MEGÁLLAPODNI, ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOK JÖHETNEK.
MARTIN SCHULZ: 2025-RE MEG KELL TEREMTENI AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT.
MATEUSZ MORAWIECKI EDDIGI KORMÁNYFÕ-HELYETTES, VÁLTJA A LEMONDÁSÁT BENYÚJTÓ BEATA SZYDLÓT A LENGYEL MINISZTERELNÖKI POSZTON.
OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MOSZKVA KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL A KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ RAKÉTÁK LESZERELÉSÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNY FENNTARTÁSÁRÓL.
AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETETTSÉG MIATT JAPÁN FELGYORSÍTHATJA AZ AMERIKAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER TELEPÍTÉSÉT, EREDETILEG 2023-IG TERVEZTÉK KIÉPÍTENI A RENDSZERT.
HÚSZ HÁZ LEÉGETT DÉL-KALIFORNIÁBAN ÉS 23 EZER HÁZTARTÁSBAN NINCS ÁRAM AZ ERDÕ- ÉS BOZÓTTÜZEK MIATT; MÁR TÖBB MINT KÉTSZÁZEZER EMBERT MENEKÍTETTEK KI.
VÁDAT EMELT A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ ELLEN A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG, P. LÁSZLÓ AKÁR ÉLETFOGYTIGLANT IS KAPHAT.
AUSZTRIÁBAN FOGTÁK EL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA CSENGELEI PIHENÕHELYÉN ELKÖVETETT EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT, AZ 52 ÉVES FÉRFI LELÕTTE ÁLDOZATÁT.
VÁDAT EMELTEK A BÕNYI RENDÕRGYILKOSSÁG ÜGYÉBEN A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉKEN, AZ ELKÖVETÕ AKÁR ÉLETFOGYTIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉSSEL IS BÜNTETHETÕ.
BÁZISOLAJJAL ÜZLETELÕ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLT FEL A NAV; A GYANÚSÍTOTTAK 260 MILLIÓ FORINT JÖVEDÉKI ADÓT NEM FIZETTEK MEG AZ ÁLLAMNAK.
SÚLYOS SÉRÜLÉS SZENVEDETT AZ A GYALOGOS, AKIT A 31-ES ÚTON, JÁSZBERÉNY KÜLTERÜLETÉN ÜTÖTT EL EGY TEHERGÉPKOCSI.
BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENT A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRA, A BENZINÉRT UGYANANNYIT KELL FIZETNÜNK, MINT EDDIG.