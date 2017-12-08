2017. december 8.,
péntek, Mária napja

Romastratégia

Hír TV

2017. december 8., péntek 13:30

Elkészült a Momentum romastratégiája, a Peronon a szerző, Lakatos Béla ácsi polgármester, a párt képviselőjelöltje.

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Lakatos BélaMomentumPeron

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