2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Rig Lajos

Hír TV

2018. január 16., kedd 14:55

A Peronon Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője.

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