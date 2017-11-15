MEGSZÜNTETTÉK A NYOMOZÁST AZZAL A FIDESZES TANÁRRAL SZEMBEN, AKI LEEMELT 3 M FT-OT AZ ISKOLA SZÁMLÁJÁRÓL, MAJD HAZAVITTE - HVG.HU.
A RENDÕRSÉG AZT ÁLLÍTJA: AZ V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁRA NEM ELLOPTA A PÉNZT, CSAK OTTHON "EGY DOBOZBAN TARTOTTA".
AZ ÍGÉRTNÉL JÓVAL KEVESEBB NYUGDÍJPRÉMIUMOT ÉS KORREKCIÓT KAPTAK A NYUGDÍJASOK A NOVEMBERI UTALÁSNÁL - MAGYAR NEMZET.
BALOG ZOLTÁN: A KORMÁNY MINDEN NYUGDÍJASNAK BIZTOSÍT 10 EZER FORINTNYI ERZSÉBET-UTALVÁNYT.
TELEFONOS KAMPÁNYT INDÍT A FIDESZ A SOROS-KONZULTÁCIÓ NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE.
SZEPTEMBER VÉGÉIG 1,5 MRD FORINTÉRT LEVELEZETT A VÁLASZTÓKKAL A KORMÁNY - MFOR.HU.
BEKÉRETTE AZ AMERIKAI ÜGYVIVÕT SZIJJÁRTÓ, MIUTÁN AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM BEJELENTETTE, HOGY 200 M FT-TAL TÁMOGATNÁ A HAZAI SZABAD SAJTÓT.
ÁLLAMI KÉZBEN MARAD, ÉS EGY KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KAPHATJA MEG A SVÁBHEGYI NÕVÉRSZÁLLÓ ÉPÜLETÉT - 24.HU.
AZ ÖSSZES MAGYARORSZÁGNAK FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁST FELFÜGGESZTHETI AZ EU, HA HIBÁT TALÁL AZ ITTHON MÛKÖDÕ ELLENÕRZÉSI RENDSZERBEN - 24.HU.
A MAGASABB BÉREK ÉRDEKÉBEN A KISVÁLLALKOZÓI SZEKTOR MEGERÕSÍTÉSÉT SZORGALMAZZA A JOBBIK.
MONOPOLIZÁLJÁK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKAT, HAMAROSAN AZ ORBÁN VEJÉHEZ KÖTÕDÕ NEKSZT KFT. INFORMATIKAI RENDSZERÉN FUTNAK ÁT AZ IRATOK.
3 FT-TAL EMELKEDIK A BENZIN, 4 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA MÁTÓL.
ELFOGLALTA AZ ÁLLAMI TELEVÍZIÓT A HADSEREG ZIMBABWÉBAN, MAJD BEJELENTETTE: ÁTVETTE A HATALMAT AZ ORSZÁG IRÁNYÍTÁSA FELETT.
HOZZÁTETTÉK: NEM PUCCSRÓL VAN SZÓ, ÕK CSAK "AZ ELNÖK KÖREIBEN LÉVÕ BÛNÖZÕK ELLEN LÉPNEK FEL".
A HADSEREG ÕRIZETBE VETTE A PÉNZÜGYMINISZTERT IS, A 93 ÉVES ROBERT MUGABE ELNÖKNEK ÉS CSALÁDJÁNAK ÁLLÍTÁSUK SZERINT NEM ESETT BAJA.
EGYES FORRÁSOK SZERINT LÖVÉSEKET LEHETETT HALLANI AZ ELNÖK REZIDENCIÁJÁNÁL, A FÕVÁROS UTCÁIT PEDIG KATONÁK SZÁLLTÁK MEG.
A BEJELENTÉST KÖVETÕEN AZ ELLENZÉK AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁHOZ VALÓ BÉKÉS VISSZATÉRÉST SZORGALMAZTA.
ÉSZAK-KOREAI SAJTÓ: HALÁLBÜNTETÉST ÉRDEMELNE TRUMP AZÉRT, MERT MEGSÉRTETTE KIM DZSONGUNT.
4 EMBERT LELÕTT EGY FÉRFI ÉSZAK-KALIFORNIÁBAN EGY ISKOLA KÖZELÉBEN KEDD ESTE, A TÁMADÓVAL VÉGEZTEK A RENDÕRÖK.
TÁMOGATTA AZ EURÓPAI PARLAMENT JÁRÓKA LÍVIA FIDESZES EP-KÉPVISELÕ ALELNÖKI JELÖLÉSÉT.
GUY VERHOFSTADT, AZ EP LIBERÁLIS FRAKCIÓJÁNAK VEZETÕJE SZERINT HAZUGSÁGOKKAL VAN TELE A MAGYAR KORMÁNY "SOROS-TERVRÕL" SZÓLÓ KAMPÁNYA.
ISMÉT A JOGÁLLAMISÁG LENGYELORSZÁGI HELYZETÉRÕL VITATKOZTAK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN.
LENGYEL EP-KÉPVISELÕ: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÖRVÉNYTELENÜL JÁR EL LENGYELORSZÁGGAL SZEMBEN.
LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NEM JOGOSULT A LENGYEL JOGREND ALAKÍTÁSÁRA.
AGGODALMÁT FEJEZTE KI SZÁMOS EP-KÉPVISELÕ A JOGÁLLAMISÁG MÁLTAI HELYZETE MIATT IS, MIUTÁN NEMRÉGIBEN MEGGYILKOLTAK EGY ÚJSÁGÍRÓNÕT.
KÉNYSZERLESZÁLLÁS KÖZBEN LEZUHANT EGY KISREPÜLÕGÉP OROSZORSZÁGBAN, HAT EMBER MEGHALT, EGY HÁROMÉVES KISLÁNY TÚLÉLTE A BALESETET.
TÖBB BOMBARIADÓT RENDELTEK EL UKRAJNÁBAN, MIUTÁN ISMERETLENEK BOMBÁVAL FENYEGETÕZTEK, TÖBB MINT EZER EMBERT EVAKUÁLTAK.
TÖBB MINT 500-RA NÕTT AZ IRAK ÉS IRÁN HATÁRVIDÉKÉT SÚJTÓ VASÁRNAPI FÖLDRENGÉS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA.
MEGSZAVAZTA A 700 MRD DOLLÁROS KÖLTSÉGVETÉST VÉDELMI KIADÁSOKRA AZ AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÁS.
AZ OROSZ KAPCSOLATOKRÓL FAGGATTÁK JEFF SESSIONS AMERIKAI IGAZSÁGÜGY-MINISZTERT A KÉPVISELÕHÁZBAN.
A MINISZTER VISSZAUTASÍTOTTA AZOKAT A VÁDAKAT, HOGY KORÁBBAN ESKÜ ALATT HAZUDOTT VOLNA.
AUSZTRÁL FELMÉRÉS: AZ AUSZTRÁLOK KÖZEL KÉTHARMADA TÁMOGATJA A HOMOSZEXUÁLISOK KÖZÖTTI HÁZASSÁGOK LEGALIZÁLÁSÁT.
ENSZ: REKORDMAGAS AZ ÓPIUMTERMELÉS AFGANISZTÁNBAN, IDÉN 9000 TONNÁT ÁLLÍTOTTAK ELÕ.
TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓS A 4-ES ÚTON ALBERTIRSÁNÁL, AZ AUTÓ SOFÕRJE BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE, AZ UTAT LEZÁRTÁK.
PÁLYAHIBA MIATT LEÁLLT A 4-ES ÉS A 6-OS VILLAMOS A NAGYKÖRÚTON, A BLAHA LUJZA TÉR ÉS AZ ÚJBUDAI VÉGÁLLOMÁS KÖZÖTT PÓTLÓBUSZOK KÖZLEKEDNEK.
MA ÁLL BÍRÓSÁG ELÉ AZ AZ ÖRMÉNY FÉRFI, AKI KALAPÁCCSAL ESETT NEKI EGY BUSZ ABLAKÁNAK EGY HÓNAPPAL EZELÕTT A XX. KERÜLETBEN.
HALÁLRA GÁZOLT EGY 20 ÉVES NÕT A VONAT SZERDA HAJNALBAN HAJDÚHADHÁZON.
FIKTÍV SZÁMLÁKKAL TÖBB MINT NÉGYSZÁZMILLIÓ FT ÁFÁT AKART VISSZAIGÉNYELNI EGY DÉL-ALFÖLDI FÉRFI.
TIZENNÉGY EMBERT HALLGATTAK KI A GROUPAMA ARÉNÁBAN TÖRTÉNT VEREKEDÉS MIATT.
ISMÉT ZAVARTALAN A FORGALOM AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BICSKÉNÉL, AHOL KORÁBBAN FELBORULT EGY AUTÓSZÁLLÍTÓ TRÉLER.