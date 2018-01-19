2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Mendrey László

Hír TV

2018. január 19., péntek 14:55

Diáktüntetés, túlterhelt gyerekek és tanárok, hírzárlat az iskolákban. A Peronon Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.

Hír TVvissza a címlapra
diáktüntetésMendrey LászlóPDSZPeron

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV