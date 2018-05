EGÉSZ NAPOS TÜNTETÉS KÍSÉRETÉBEN ALAKULT MEG AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS. JOBBIK: GYURCSÁNYI MÓDSZEREKHEZ AKART NYÚLNI A FIDESZ-KDNP AZZAL, HOGY FÉLELMÜKBEN ELZÁRJÁK AZ EMBEREKET A PARLAMENTTÕL. KÖVÉR LÁSZLÓT A PARLAMENT HÁZELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA. KÖVÉR: KISZÁMÍTHATÓ VAGYOK ÉS MARADOK HÁZELNÖKI FELADATAIMBAN. ÁDER JÁNOS KIJELENTETTE: TÁMOGATNÁ EGY ÚJ VÁLASZTÁSI TÖRVÉNY MEGALKOTÁSÁT. ÁDER: AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS ÉS A LEENDÕ KORMÁNY LEGITIMÁCIÓJA VITÁN FELÜL ÁLL. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ELNÉZÉST KÉRT A VÁLASZTÓKTÓL A VOKSOLÁS LEBONYOLÍTÁSA MIATT. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ORBÁN VIKTORT JAVASOLTA MINISZTERELNÖKNEK. PÁLFFY ILONA SZERINT PONTOSÍTANI KELL A LEVÉLSZAVAZÁS MENETÉT ÉS VÁLTOZTATNI KELL AZ ÁTJELENTKEZÉSI RENDSZEREN IS. A RENDÕRSÉG DÉLBEN MÁSODSZOR IS KISZORÍTOTTA A TÜNTETÕKET A PARLAMENT FÕLÉPCSÕJE ELÕL. A CIVILEK ESTE HATKOR MÉG EGY DEMONSTRÁCIÓT TARTANAK A KOSSUTH TÉREN. KARÁCSONY GERGELY: KÜZDENI MEGYÜNK A PARLAMENTBE, NEM MELEGEDNI. A DK A VÁLASZTÁST TOVÁBBRA SEM TEKINTI SEM SZABADNAK, SEM TISZTESSÉGESNEK, DE INTENZÍV PARLAMENTI MUNKÁRA KÉSZÜL. 8 EMBERT ÁLLÍTOTTAK ELÕ GYEREKPORNÓ TERJESZTÉSE MIATT, TÖBBEK KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON IS KÖZÖLTE AZ EUROPOL. EGÉSZSÉGI OKOKRA HIVATKOZVA BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT DUSAN VUJOVIC SZERB PÉNZÜGYMINISZTER. HORST SEEHOFER: NÉMETORSZÁG BIZTONSÁGOSABBÁ VÁLT 2017-BEN. KÉT EMBER MEGHALT HÉTFÕ ESTE, MIKOR KÉT VONAT ÖSSZEÜTKÖZÖTT A NÉMETORSZÁGI AICHACHNÁL. MA ESTE JELENTI BE AZ IRÁNI ATOMMEGÁLLAPODÁSRÓL HOZOTT DÖNTÉSÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. ERDOGAN: AKÁR ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSOKRA IS SZÜKSÉG LEHET AZ ÚJ ELNÖKI RENDSZER BEVEZETÉSE ELÕTT. MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA NIKOL PASINJÁNT AZ ÖRMÉNY PARLAMENT. ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK KÍNÁBAN EGY VOLT PÁRTVEZETÕT KORRUPCIÓ MIATT. HAVANNÁBA LÁTOGATOTT ANTÓNIO GUTERRES ENSZ-FÕTITKÁR. PEKINGBEN MEGERÕSÍTETTÉK, HOGY KÍNÁBAN TÁRGYALT KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS TÖMEGSÍRT TALÁLTAK A NEMZETI MÚZEUM KERTJÉBEN A FELÚJÍTÁSON DOLGOZÓ MUNKÁSOK. HÁZI AMFETAMIN-LABORT SZÁMOLTAK FEL A ZALAI RENDÕRÖK, KÉT FÉRFI ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT. 19 KÖLYÖKKUTYÁT PRÓBÁLT KICSEMPÉSZNI MAGYARORSZÁGRÓL EGY OLASZ FÉRFI, ELJÁRÁST INDÍTOTTAK ELLENE. TÖBB MINT 10 EZER DOBOZ ADÓZATLAN CIGARETTÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK ZALÁBAN EGY OSZTRÁK AUTÓBAN. EMELI 3 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 381 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 389 FORINTRA NÕ.