2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Kunhalmi Ágnes

Hír TV

2018. január 3., szerda 14:55

Kezdődik a választási kampány finise, a forró időszak, amelyben elemzők szerint képlékenyebbé válhatnak az együttműködést korábban elutasító vagy éppen azt kereső ellenzéki pártok. Erről is beszélgettünk a Peron vendégével, az MSZP-s Kunhalmi Ágnessel.

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