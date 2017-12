MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT EGYMÁSSAL A HÍR TV ÉS A PR-TELECOM KÁBELSZOLGÁLTATÓ A HÍR TV MÛSORÁNAK LEGALÁBB TOVÁBBI KÉT ÉVIG TÖRTÉNÕ TERJESZTÉSE TÁRGYÁBAN, MELYNEK EREDMÉNYEKÉNT A HÍR TV A PR-TELECOM KÍNÁLATÁBAN MARAD. MEGÁLLAPODOTT A VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGRÕL AZ MSZP ÉS A DK, A 106 EGYÉNI KÖRZETBÕL 60-AT AZ MSZP, 46-OT A DK KAP. A KÉT PÁRT KÜLÖN LISTÁN INDUL, KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLTJÜK KARÁCSONY GERGELY LESZ. SEM AZ EGYÜTT, SEM A MOMENTUM NEM ÁLLNA BE KARÁCSONY GERGELY MINISZTERELNÖK-JELÖLTSÉGE MÖGÉ. ORBÁN TILTÁSA ELLENÉRE 200 EZER FT-NYI ERZSÉBET-UTALVÁNYT KAPOTT TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ ÉS NÉGY ÁLLAMTITKÁRA. RÉTVÁRI BENCE: LEZÁRULT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, KEDDIG MINDENKI MEGKAPTA A JUTTATÁST VAGY AZ ERRÕL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST. KILENC PÁRT INDÍT JANUÁR ELEJÉN ALÁÍRÁSGYÛJTÉST A HÁRMAS METRÓ TELJES AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN. CSAKNEM 715 M FT-OT KAP A GÜL BABA TÜRBÉJE ÖRÖKSÉGVÉDÕ ALAPÍTVÁNY A KORMÁNYTÓL A MÛEMLÉK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS MÛKÖDTETÉSÉRE. KÉT A319-ES AIRBUST VÁSÁROL A MAGYAR HONVÉDSÉG - JELENTETTE BE SIMICSKÓ ISTVÁN HONVÉDELMI MINISZTER. EMMI: INGYENES LESZ A BÁRÁNYHIMLÕ ELLENI VÉDÕOLTÁS - MAGYAR NEMZET. 2 MRD-BÓL SPORTSZÁLLÓT, 220 M-ÉRT TEAKONYHÁKAT, 147 M-ÉRT BEÉPÍTETT BÚTOROKAT VESZ 5,4 MRD FT-NYI TAO-TÁMOGATÁSÁBÓL A FELCSÚTI FOCIAKADÉMIA. MIKÖZBEN TEAKONYHÁKRA NÉGYZETMÉTERENKÉNT MÁSFÉL MILLIÓT KÖLT, DOLGOZÓINAK MÉG MINIMÁLBÉRT SEM FIZET MÉSZÁROS LÕRINC ALAPÍTVÁNYA. MÉSZÁROS GYEREKEI ÚJÍTHATJÁK FEL A ZSÁMBÉKI ZICHY-KASTÉLYT - MFOR.HU. VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ KÓSA LAJOS ÉS FELESÉGE ELLEN AZ EGYÜTT ELNÖKE. MEGINDÍTOTTA A HETES CIKK SZERINTI ELJÁRÁST VARSÓVAL SZEMBEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. A TESTÜLET A LENGYEL IGAZSÁGÜGYI REFORM MIATT INDÍTOTTA AZ ELJÁRÁST, MELYNEK VÉGE AKÁR AZ ORSZÁG SZAVAZATI JOGÁNAK MEGVONÁSA IS LEHET. CNN: REKORDALACSONY TRUMP TÁMOGATOTTSÁGA KORMÁNYZÁSA ELSÕ ÉVÉNEK VÉGÉN, MINDÖSSZE 35 SZÁZALÉKOS. 51-48 ARÁNYBAN MEGSZAVAZTA AZ AMERIKAI SZENÁTUS A TRUMP-KORMÁNY ÁLTAL JAVASOLT ADÓREFORMOT. MAGYARORSZÁG AKADÁLYOZZA AZ EU JERUZSÁLEM FÕVÁROSI STÁTUSZÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZÖS NYILATKOZATÁT. RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSE CSÜTÖRTÖKÖN. AZ ÜLÉSEN SZAVAZNÁNAK ARRÓL A HATÁROZATRÓL, MELY FELSZÓLÍTANÁ TRUMPOT A JERUZSÁLEMMEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSE VISSZAVONÁSÁRA. EURÓPAI BÍRÓSÁG: ÉRVÉNYESÍTHETÕ AZ UBERRE A HAGYOMÁNYOS TAXICÉGEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS. CSAK AZ ÉSZAK-OLASZORSZÁGI ALTO-ADIGE TARTOMÁNY NÉMET AJKÚ LAKOSAINAK ADNA ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT AZ ÚJ OSZTRÁK KORMÁNY. ELRENDELTE EGY MOSZKVAI BÍRÓSÁG EGY KÉMKEDÉSSEL GYANÚSÍTOTT NORVÉG ÁLLAMPOLGÁR LETARTÓZTATÁSÁT. AGYONLÕTTEK EGY ÚJSÁGÍRÓT EGY ISKOLAI RENDEZVÉNYEN MEXIKÓBAN. A TAVALYI 57 UTÁN 2017-BEN 65 ÚJSÁGÍRÓT ÖLTEK MEG VILÁGSZERTE A RIPORTEREK HATÁROK NÉLKÜL JELENTÉSE SZERINT. ENSZ: MIANMAR NEM MÛKÖDIK EGYÜTT AZ ENSZ EMBERI JOGOKAT VIZSGÁLÓ KÜLÖNLEGES MEGBÍZOTTJÁVAL. FÉL TONNA, EURÓPÁBA SZÁNT KOKAINT FOGLALTAK LE PERUBAN. JÓVÁHAGYTA A JAPÁN KORMÁNY AZ AMERIKAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER FÖLDI EGYSÉGEINEK TELEPÍTÉSÉT. ELHALASZTHATJÁK A DÉL-KOREAI-AMERIKAI HADGYAKORLATOT, MÍG TART A TÉLI OLIMPIA. KIGYULLADT EGY XVII. KERÜLETI TÁRSASHÁZ TETÕSZERKEZETE, TÖBB MINT 30 TÛZOLTÓ TUDTA CSAK MEGFÉKEZNI A LÁNGOKAT. KERÉKPÁROST GÁZOLT HALÁLRA EGY SZEMÉLYAUTÓ SIKLÓS ÉS MÁRIAGYÛD KÖZÖTT. FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG: ÖT EMBERT VITTEK KÓRHÁZBA SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL SZÉKESFEHÉRVÁRON. TÖBB MINT 3,2 TONNA HÚSTERMÉKET VONT KI A FORGALOMBÓL A NÉBIH EGY BUDAPESTI PIACON. NAV: FÉL TONNA, EGYMILLIÁRD FORINTOT ÉRÕ KÁBÍTÓSZERT FOGLALTAK LE RÖSZKÉNÉL. MAJDNEM AGYONVERT EGY NÕT KÕBÁNYÁN EGY 25 ÉV KÖRÜLI FÉRFI, A RENDÕRSÉG NAGY ERÕKKEL KERESI. VÁDAT EMELTEK EGY 15 ÉVES TATABÁNYAI FIATAL ELLEN, AKI KÜLÖNÖS KEGYETLENSÉGGEL MEGÖLT KÉT HAJLÉKTALANT.