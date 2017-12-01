2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Juhász Péter

Hír TV

2017. december 1., péntek 14:55

Házipénztárnak tekinti az uniós támogatásokat a miniszterelnök – állítja Juhász Péter. A Peronon az Együtt elnöke.

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