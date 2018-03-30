2018. március 30.,
péntek, Zalán napja

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Gáncs Péter

Hír TV

2018. március 30., péntek 14:55

A Peronon Gáncs Péter. A májusban nyugdíjba vonuló evangélikus püspököt a húsvét üzenetéről kérdeztük.

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