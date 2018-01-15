2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

Bangóné Borbély Ildikó

Hír TV

2018. január 15., hétfő 14:55, frissítve: hétfő 15:23

A Peronon Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője.