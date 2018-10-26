Volner János

2018. OKTÓBER 26., PÉNTEK
BUDAPEST EGY GLOBÁLIS SPORTFÕVÁROS MONDTA ORBÁN VIKTOR MIUTÁN NENAD LALOVICCSAL, A NEMZETKÖZI BIRKÓZÓSZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL TALÁLKOZOTT.
BUDAPESTEN 2019-BEN NÉGY VILÁGBAJNOKSÁGOT - ASZTALITENISZ, VÍVÓ, ÖTTUSA ÉS GYORSASÁGI KAJAK-KENU RENDEZNEK.
AZ 1956-OS MOSONMAGYARÓVÁRI SORTÛZ 62. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTEK A HATÁRÕRLAKTANYÁNÁL, AHOL TÖBB MINT SZÁZAN VESZTETTÉK ÉLETÜKET.
TOVÁBBI 4 ÉVIG KAPHATNAK PÉNZT TÚLÓRÁIK UTÁN A RENDVÉDELMI DOLGOZÓK, A PÓTLÉK EREDETILEG ÉV VÉGÉN MEGSZÛNT VOLNA.
KERÍTÉST ÉPÍTENEK KÕBÁNYÁN, AZ ELGETTÓSODOTT HÕS UTCAI LAKÓTELEP KÖRÉ.
A PARLAMENT FÕLÉPCSÕJÉN ÉJSZAKÁZVA TILTAKOZOTT A HAJLÉKTALANOKKAL KAPCSOLATOS RENDELET ELLEN GYURCSÁNY FERENC.
HOPPÁL PÉTER (FIDESZ): GYURCSÁNY ÉS PÁRTJA A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKA LEGKEMÉNYEBB MAGYARORSZÁGI TÁMOGATÓJA.
LIGA SZAKSZERVEZETEK: KÜLÖN PROGRAMIRODA IS SEGÍTI AZ ELHELYEZKEDÉSÉT AZOKNAK, AKIKET A KÖZSZFÉRÁBÓL ELBOCSÁTANAK.
NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA.
AZ IDEI ÉV ELSÕ NYOLC HÓNAPJÁBAN 6,3 SZÁZALÉKKAL NÕTT A JÁRMÛGYÁRTÁS TERMELÉSE KÖZÖLTE PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER.
A CEU MELLETT TÜNTETETT A MOMENTUM AZ EGYETEM ÉPÜLETE ELÕTT A NÁDOR UTCÁBAN.
A MOMENTUM NOVEMBER 16-RA ÚJABB CEU MELLETTI TÜNTETÉST HÍVOTT ÖSSZE JELENTETTE BE FEKETE-GYÕR ANDRÁS PÁRTELNÖK A MAI TÜNTETÉSEN.
FIDESZ: A MOMENTUM SOROS GYÖRGY ÉRDEKEIT VÉDI.
A CSALÁDOK A SZOKOTTNÁL KORÁBBAN, LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK A NOVEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT KÖZÖLTE AZ EMMI.
ÁTADTÁK A MECEDES-GYÁR ÚJ KÉPZÉSI KÖZPONTJÁT KECSKEMÉTEN.
MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGÕRZÉSÉRÕL TÁRGYALT A NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS TANÁCS A PARLAMENTBEN.
ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ FRANCIS SUAREZ MIAMI POLGÁRMESTERREL TALÁLKOZOTT A FLORDIAI FÕVÁROSBAN.
ÁDER JÁNOS: MIAMIBAN HAMAROSAN MAGYAR ALKONZULÁTUS NYÍLIK.
VISSZA KELL TÉRNI A MÛKÖDÕ PÁRBESZÉDHEZ A MAGYAR-UKRÁN KAPCSOLATOKBAN MONDTA NÉMETH ZSOLT, AZ ORSZÁGGYÛLÉS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE.
HATÁRVÉDELMI SEGÍTSÉGET AJÁNLOTT A MAGYAR KORMÁNY HORVÁTORSZÁGNAK, MIUTÁN MIGRÁNSOK TÖRTÉK ÁT BOSZNIA ÉS HORVÁTORSZÁG HATÁRÁT.
IRÁNI SZÁRMAZÁSÚ HORVÁT ÁLLAMPOLGÁR VOLT A FELBUJTÓJA A BOSZNIAI-HORVÁT HATÁRON TÖRTÉNT ZAVARGÁSOKNAK.
70 EZER MIGRÁNS MOZOG A BALKÁNON ERÕSÍTETE MEG TITKOSSZOLGÁLATI JELENTÉSEKRE HIVATKOZVA KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ.
AZ OLASZ KORMÁNY UGYANAZT A KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATOT NYÚJTJA BE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK, AMIT BRÜSSZEL KEDDEN EGYSZER MÁR ELUTASÍTOTT.
PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ: SZLOVÁKIA ÉS FRANCIAORSZÁG MEGERÕSÍTI A KIBERNETIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉST.
A FEHÉR HÁZ WASHINGTONI LÁTOGATÁSRA HÍVTA MEG VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKÖT.
ÚJABB CSÕBOMBÁKRA BUKKANTAK AZ USÁ-BAN; CORY BOOKER NEW JERSEY-I SZENÁTOR ÉS JAMES CLAPPER, A HÍRSZERZÉS VOLT IGAZGATÓJA VOLTAK A CÍMZETTEK.
LETARTÓZTATTÁK FLORIDÁBAN A CSOMAGBOMBÁS FENYEGETÉSEK FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT.
ISMÉT TÜNTETTEK PALESZTINOK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN; NÉGYEN MEGHALTAK, ÖTVENEN MEGSÉRÜLTEK.
A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK FALVAKAT ÁGYÚZTAK AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN, HETEN, KÖZTÜK HÁROM GYEREK, VESZTETTE ÉLETÉT.
AZ ISZTAMBULI FÕÜGYÉSZSÉG A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓVAL KAPCSOLATBAN SZAÚD-ARÁBIÁBAN ÕRIZETBE VETT 18 GYANÚSÍTOTT KIADATÁSÁT KEZDEMÉNYEZI.
EGY INDONÉZ NAGYVÁROS INGYEN BUSZJEGYET AD AZOKNAK, AKIK ÖSSZEGYÛJTIK ÉS A BEVÁLTÓ-HELYEKRE SZÁLLÍTJÁK A MÛANYAG-HULLADÉKUKAT.
HOLTAN TALÁLTAK EGY NÉGY HÓNAPOS GYERMEKET SÜLYSÁPON, EGY CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRSÉG BÜNTETÕELJÁRÁSBAN VIZSGÁLJA AZ ESETET.
EGY TARTÁLYKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KISBUSZ TISZAFÜREDEN, A BALESETBEN HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A SOMOGY MEGYEI ANDOCSON, A SOFÕR SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A PÉCSRE TARTÓ VONAT KURDNÁL, AZ ÉRINTETT SZAKASZON SZÜNETEL A VASÚTI KÖZLEKEDÉS.
EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTASNÁL, A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT.
EGY LAKÓHÁZ ÉS KÉT MELLÉKÉPÜLET ÉGETT HAJDÚNÁNÁSON, EGY EMBERT HOLTAN TALÁLTAK.