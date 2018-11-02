2018. november 2.,
péntek, Achilles napja

Semjén Zsolt

Hír TV

2018. november 2., péntek 21:55

A miniszterelnök-helyettes volt a Péntek 9 vendége.

A Péntek 9 november 2-i adása.

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