Semjén Zsolt

2018. NOVEMBER 2., PÉNTEK SZIJJÁRTÓ: AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA VESZÉLYEZTETI A MAGYAR EMBEREK BIZTONSÁGÁT. FELJELENTETTE A FIDESZ DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT HIVATALI VISSZAÉLÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS MIATT. DEMETER MÁRTA TÖRVÉNYESNEK ÉS INDOKOLTNAK TARTJA IRATBETEKINTÉSÉT ÉS A HONVÉDELMI MINISZTERNEK FELTETT KÉRDÉSÉT. 50 ÉVRE NÖVELNÉK A BEHÍVHATÓSÁGI KORHATÁRT A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL - DERÜL KI A HONVÉDELMI MINISZTER JAVASLATÁBÓL. A PÁRBESZÉD TÖRVÉNYJAVASLATBAN KEZDEMÉNYEZI, HOGY NE LEGYEN TÖBB "HATNAPOS" MUNKAHÉT, A PIHENÕNAPOKAT NE KELLJEN LEDOLGOZNI. ÖTMILLIÁRD FORINTOT NYÚJT A KORMÁNY MUNKÁSSZÁLLÓK ÉPÍTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA MAGYAR IDÕK. FÕTÁV: FOLYIK A BUDAPESTI BELVÁROS BEKAPCSOLÁSA A TÁVHÕHÁLÓZATBA. A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁTVETTE A ZÖLD HÍD KFT.-TÕL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁT KÖZÖLTE POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR AZ M1-EN. SZIJJÁRTÓ: BUDAPESTEN LESZ A LEGNAGYOBB NAGY-BRITANNIAI AUTÓIPARI VÁLLALAT, A JAGUÁR ÚJ MÛSZAKI FEJLESZTÕ KÖZPONTJA M1. MINTEGY 8-10 SZÁZALÉKKAL EMELKEDHETNEK AZ ELÕZÕ ÉVHEZ KÉPEST A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS DÍJAI. NAK: DECEMBER 31-IG LEHET BEJELENTENI AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL TELEPÍTETT GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEKET. A DK A HÉTEN KIFIZETTE ANNAK A HAJLÉKTALANNAK A BÜNTETÉSÉT, AKIT A HATÓSÁGOK OKTÓBERBEN ELSÕKÉNT SZANKCIONÁLTAK. PÁSZTOR ISTVÁN VMSZ-ELNÖK: A NEGYVENES ÉVEKET NEM LEHET MEG NEM TÖRTÉNTTÉ TENNI, DE ÁTTÖRÉS, HOGY A MAGYAROK ÉS A SZERBEK MÁR TUDNAK BESZÉLNI RÓLA. A BRIT TERRORELHÁRÍTÁS LETARTÓZTATOTT EGY 40 ÉS EGY 47 ÉVES FÉRFIT, A GYANÚ SZERINT A TERRORCSELEKMÉNYT AKARTAK ELKÖVETNI. KÉSELÉSES BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT A SONY MUSIC ZENEFORGALMAZÓ ÓRIÁSCÉG LONDONI SZÉKHÁZÁBAN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK, ÕRIZETBE VETTÉK ÕKET. UKRAJNA BIZTONSÁGÁNAK ELEME, HOGY MEGMARAD TRANZITORSZÁGNAK AZ OROSZ FÖLDGÁZ SZÁLLÍTÁSÁBAN EURÓPÁBA - ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR VARSÓBAN. MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕ: VALÓSZÍNÛLEG LENGYELORSZÁG SEM CSATLAKOZIK AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁHOZ. AUSZTRIA TEKINTÉLYE SÉRÜLHET A KILÉPÉSSEL AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL MONDTA ALEXANDER VAN DER BELLEN OSZTRÁK ÁLLAMFÕ. KISEBBSÉGI NEMZETI TANÁCSOKAT VÁLASZTANAK SZERBIÁBAN VASÁRNAP, A VAJDASÁGI MAGYARSÁG IS AZNAP DÖNT A 35 TAGÚ VAJDASÁGI MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÖSSZETÉTELÉRÕL. SZERBIA, BULGÁRIA, ROMÁNIA ÉS GÖRÖGORSZÁG FONTOLGATJA, HOGY KÖZÖS PÁLYÁZATOT NYÚJT BE A 2030-AS FOCI VB RENDEZÉSI JOGÁNAK ELNYERÉSÉRE. A GÖRÖG PARTI ÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE EGY NEMZETKÖZI MIGRÁNSCSEMPÉSZ-HÁLÓZAT TÖBB TAGJÁT. A NORVÉG KISEBBSÉGI KABINETET EDDIG KÍVÜLRÕL TÁMOGATÓ KERESZTÉNY NÉPPÁRT ÚGY DÖNTÖTT, HOGY CSATLAKOZIK A KORMÁNYKOALÍCIÓHOZ. KOPT KERESZTÉNYEKET SZÁLLÍTÓ BUSZRA TÁMADTAK FEGYVERESEK EGYIPTOMBAN, LEGKEVESEBB HETEN MEGHALTAK, TIZENNÉGYEN MEGSEBESÜLTEK. ANTÓNIO GUTERRES ENSZ-FÕTITKÁR SÜRGETTE A JEMENI DÖNTÉSHOZÓKAT, HOGY VESSENEK VÉGET A HÁBORÚNAK ÉS FELVÁZOLTA AZ INTÉZKEDÉSEKET ENNEK ÉRDEKÉBEN. AZ USA VISSZAÁLLÍTJA A 2015-BEN FELOLDOTT SZANKCIÓKAT ÉS ÚJAKAT VEZET BE IRÁNNAL SZEMBEN JELENTETTE BE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. MÁR NEM NAGYON AKARNAK A DEMOKRATA PÁRTI POLITIKUSOK BILL CLINTON VOLT ELNÖKKEL KAMPÁNYOLNI - JELENTETTE A NEW YORK TIMES. ERÕSÖDTEK A KÍNAI TÕZSDE FÕBB MUTATÓI, MIUTÁN DONALD TRUMP AMERIKAI ÉS HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖK TELEFONON EGYEZTETETT. HOSSZÚ MEGBESZÉLÉST TART MAJD A G20 NOVEMBER 30-AI ÉS DECEMBER 1-EI ARGENTÍNAI CSÚCSON VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÉS DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. ELTÛNT EGY JAPÁN SZIGET AZ ÁZSIAI ORSZÁG ÉSZAK-KELETI PARTJAINÁL, AZ ESZAMBE HANAKITA KODZSIMA NEVÛ LAKATLAN SZIGETET A PARTI ÕRSÉG KERESI. MEGÖLTÉK AZ AFGANISZTÁNI RADIKÁLIS ISZLAMISTA TÁLIBOK "ATYJAKÉNT" ISMERT MAULANA SZÁMIUL HAKK MUSZLIM HITSZÓNOKOT PAKISZTÁNI OTTHONÁBAN. MEGBÉNÍTOTTÁK PAKISZTÁNT AZ ISTENKÁROMLÁS VÁDJÁVAL HALÁLRA ÍTÉLT KERESZTÉNY NÕ SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉT KÖVETELÕ TÜNTETÉSEK. EGYMÁSBA ROHANT KÉT SZEMÉLYAUTÓ AZ M6-OS AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, PAKS KÖZELÉBEN, KETTEN MEGHALTAK. EGY NÉMET VADÁSZ VÉLETLENÜL HÁTBALÕTTE VADÁSZTÁRSÁT MEZÕÖRS KÜLTERÜLETÉN, A SÉRÜLT VADÁSZT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. A HUNGAROCONTROL RIASZTOTTA A MAGYAR HONVÉDSÉG GRIPENJEIT, MIVEL EGY UTASSZÁLLÍTÓ GÉP NEM JELENTKEZETT BE A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁSHOZ. MÁVINFORM: NOVEMBER 2-ÁN ÉS 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK. 12 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT AZ A BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI, AKI FOLYAMATOSAN MEGERÕSZAKOLTA UNOKÁJÁT.