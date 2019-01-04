2019. január 4.,
péntek, Titusz, Leona napja

Péntek 9 – Juhász Hajnalka és Kiszelly Zoltán

Hír TV

2019. január 4., péntek 21:59, frissítve: péntek 22:45

A téma minden, ami politika, határon innen és határon túl. Műsorvezető: Gajdics Ottó és Szentesi Zöldi László.

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