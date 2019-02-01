2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

Palkovics László

Hír TV

2019. február 1., péntek 21:55

Péntek 9, ahol egyensúlyban az érték és a mérték. Amiről valóban beszél az ország. A műsor e heti vendége Palkovics László innovációs és technológiai miniszter volt. 

Műsorvezető: Gajdics Ottó és Szentesi Zöldi László.

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