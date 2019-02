Palkovics László

2019. FEBRUÁR 2., SZOMBAT MEGSZÛNHET A JOBBIK, UGYANIS SNEIDER TAMÁS AZT NYILATKOZTA, RENDKÍVÜLI KONGRESSZUST HÍVNAK ÖSSZE, AHOL ELDÕL A PÁRT SORSA. A LÉPÉST AZZAL INDOKOLTA, HOGY AZ ÁSZ MEGBÍRSÁGOLTA A JOBBIKOT, ÍGY AZ NEM TUD RÉSZT VENNI AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: SNEIDER TAMÁS, A RÁGALMAZÁS, A KÖZVÉLEMÉNY FÉLREVEZETÉSE HELYETT, VÁLLALJA A FELELÕSSÉGET AZ ÁSZ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZABÁLYTALANSÁGOKÉRT. AZ ÁSZ A JOBBIK KAMPÁNYPÉNZEINEK ELLENÕRZÉSEKOR SZABÁLYTALANSÁGOKAT TALÁLT, EZÉRT 270 MILLIÓ FORINT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A PÁRTRA. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK PÉNTEK REGGEL TALÁLKOZOTT DAVID B. CORNSTEINNEL, MAGYARORSZÁG AMERIKAI NAGYKÖVETÉVEL. FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖKE ÚJRA ELISMERTE, HOGY AZ ELLENZÉK EGYÜTT IRATKOZOTT FEL A SOROS-LISTÁRA. DÖMÖTÖR CSABA: KÜZDENI KELL A "MIGRÁNSBIZNISZ" ELLEN, MEGENGEDHETETLEN, HOGY TÖMEGÉVEL HOZZANAK BEVÁNDORLÓKAT EURÓPÁBA, ÉS EZEN MÉG PÉNZT IS KERESSENEK. BENKÕ TIBOR: A MAGYAR HONVÉDSÉG AZ UTOLSÓ BÁSTYÁJA AZ ORSZÁGNAK MAGYAR IDÕK. SZÁNDÉKOS GYÚJTOGATÁS MIATT ÉGETT KI A RÁDAY UTCAI KOLLÉGIUM, A HÁROM FELTÉTELEZETT FIATALKORÚ ELKÖVETÕT ELFOGTÁK, SZABADLÁBON VÉDEKEZHETNEK. NYILVÁNOSAK A KÉPVISELÕI VAGYONNYILATKOZATOK. NEM TÖRTÉNT ÉRDEMI VÁLTOZÁS ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK VAGYONNYILATKOZATÁBAN, MEGTAKARÍTÁSA 1 MILLIÓ 395 EZER FORINTRA NÕTT. 2018-BAN IS GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖK-FRAKCIÓVEZETÕJE KERESTE A LEGTÖBBET A PARLAMENTI KÉPVISELETTEL RENDELKEZÕ PÁRTOK VEZETÕI KÖZÜL. A BM 11 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVÕ ÖNKORMÁNYZATOKAT A KÖZTISZTVISELÕK BÉRÉNEK EMELÉSÉBEN. 1,5 MRD FT-BÓL ÉPÍTENEK ÚJ, HÁZGYÁRI ELEMEKET GYÁRTÓ ÜZEMET KÍNAI BEFEKTETÕK KENDERESEN A KÖZELJÖVÕBEN, AMI SZÁZ ÚJ MUNKAHELYET TEREMT. A BÍRÓSÁG ELUTASÍTOTTA AHMED H. NYOLCMILLIÓS KÖVETELÉSÉT A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ELLEN. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: 14 TELEPÜLÉSEN KEZDÕDHETNEK MEG A BÖLCSÕDEI FEJLESZTÉSEK, KÖZEL 1,5 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁSSAL. A 2021/22-ES BAJNOKI SZEZON VÉGÉIG STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉST KÖTÖTT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÉS AZ MLSZ. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER SZERINT KÉPMUTATÓ AZ EU KÍNA-POLITIKÁJA, AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÖSSZEURÓPAI ÉRDEK. A MAGYAR-PORTUGÁL SPORTKAPCSOLATOKRÓL TÁRGYALT EGY MAGYAR DELEGÁCIÓ LISSZABONBAN - KÖZÖLTE A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. FRANCIA ÁLLAMTANÁCS: SZÜKSÉGES A RENDÕRSÉGI GUMILÖVEDÉKEK HASZNÁLATA A TÜNTETÉSEKEN. UKRÁN INFRASTRUKTURÁLIS MINISZTER: UKRAJNA NEMZETKÖZI PARTNEREIVEL ÚJABB SZANKCIÓS CSOMAGOT KÉSZÍT OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN. A LÉPÉS VÁLASZ A KERCSI-SZOROSNÁL VÉGREHAJTOTT OROSZ AGRESSZIÓRA ÉS AZ AZOVI-TENGEREN TÖRTÉNTEKRE. KREML: MOSZKVA KÉSZ LESZ TANULMÁNYOZNI JUAN GUAIDÓ JAVASLATAIT, DE NEM ÕT TEKINTI ÁLLAMFÕNEK. FELMÉRÉSEK SZERINT REKORDÜTEMÛ KÉSZLETFELHALMOZÁSBA KEZDTEK A BRIT IPARVÁLLALATOK A BREXIT KÖZELEDTÉVEL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK SZERINT ÓRIÁSI ELÕREHALADÁS TÖRTÉNT AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKON. FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE. A NATO TÁMOGATJA A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉSSEL KAPCSOLATOS AMERIKAI FELLÉPÉST. MIKE POMPEO: WASHINGTON FELFÜGGESZTI AZ INF-SZERZÕDÉSBÕL EREDÕ KÖTELEZETTSÉGEI TELJESÍTÉSÉT. OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: MOSZKVA FENNTARTJA A JOGOT A MEGFELELÕ VÁLASZLÉPÉSEKRE HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KILÉP AZ INF-SZERZÕDÉSBÕL. NANCY PELOSI, AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ ELNÖKE SZERINT, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KIVONULÁSA AZ INF-SZERZÕDÉSBÕL FEGYVERKEZÉSI VERSENYT EREDMÉNYEZHET. EGY ÉV FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT EGY HORVÁT FÉRFI A KORMÁNYFÕ MEGFENYEGETÉSÉÉRT KÖZÖLTE A HORVÁT SAJTÓ. LEGALÁBB HATVAN EMBERT ÖLT MEG A BOKO HARAM TERRORSZERVEZET NIGÉRIA ÉSZAKKELETI RÉSZÉN - KÖZÖLTE AZ AMNESTY INTERNATIONAL PÉNTEKEN. ÖSSZEOMLOTT EGY GYALOGHÍD EGY DÉL-AFRIKAI KÖZÉPISKOLÁBAN, LEGKEVESEBB HÁROM DIÁK MEGHALT. AZ 52-ES FÕÚTON EGY KISTEHERAUTÓ EGY TEHERGÉPKOCSI ELÕZÉSE UTÁN AZ ÁROKBA SODRÓDOTT, VÉGÜL AZ ÚTTESTEN ÁLLT MEG, EGY SZEMÉLY MEGSÉRÜLT - POLICE.HU. SZÉNMONOXID-SZIVÁRGÁS TÖRTÉNT BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, EGY FERTÕ UTCAI LAKÓÉPÜLETBEN, KETTEN MEGHALTAK. ORFK: A KÖRÖZÉSI TOPLISTA KEDDI ELINDÍTÁSA ÓTA MEGHÁROMSZOROZÓDOTT A NAPI BEJELENTÉSEK SZÁMA, HÁROM EMBERT PEDIG EL IS FOGTAK. FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT. OMSZ: MELEGEDÉSRE, AKÁR 15 FOK KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI FEBRUÁR ELSÕ NAPJAIBAN, DE JELLEMZÕEN VÁLTOZÉKONY IDÕ LESZ, NAPSÜTÉS, ESÕ ÉS HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.