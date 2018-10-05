Kocsis Máté

2018. OKTÓBER 5., PÉNTEK
KIZÁRTÁK A JOBBIK KÉPVISELÕCSOPORTJÁBÓL VOLNER JÁNOST, A PÁRT ALELNÖKÉT, A KIZÁRÁST 17 IGEN, 4 NEM, ÉS 3 ÉRVÉNYTELEN VOKSSAL SZAVAZTÁK MEG.
A DÖNTÉST KÖVETÕEN KÉT MÁSIK JOBBIKOS KÉPVISELÕ, FÜLÖP ERIK ÉS APÁTI ISTVÁN IS ÚGY DÖNTÖTT, HOGY KILÉP A FRAKCIÓBÓL.
KKM: UKRAJNÁBAN FOLYAMATOS A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGFOSZTÁSA M1.
TÕKÉS LÁSZLÓ, A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR AUTONÓMIA TANÁCS ELNÖKE: TRIANONRA AZ AUTONÓMIA A VÁLASZ.
DÖMÖTÖR CSABA: KÉT HÉTEN BELÜL SZAVAZHAT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ JAVASLATRÓL MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN.
ORBÁN VIKTOR: KULTÚRHARC NEM MAGYARORSZÁGON, HANEM EURÓPÁBAN VAN.
FIDESZ: BRÜSSZEL ÉS A BALOLDAL EMELNI AKARJA A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT ÉS MEG AKARJA SZÜNTETNI A GYEREKEK UTÁN JÁRÓ CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYT.
A JOBBIK ELNÖKSÉGÉNEK FELOSZLATÁSÁT ÉS TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUS ÖSSZEHÍVÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE VOLNER JÁNOS FIGYELÕ.
ÖSSZESEN FÉLMILLIÁRD FORINT JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZHATNAK IDÉN A MANGALICATARTÓK AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS MIATT.
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN JELENTÕSEN NÕTT A NÕK MUNKAERÕPIACI JELENLÉTE - KÖZÖLTE NOVÁK KATALINA CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR.
AZ IDEI ÉV MÁSODIK NEGYEDÉVÉBEN ÁTLAGOSAN 4,3%-KAL DRÁGULTAK A LAKÓINGATLANOK AZ EU-BAN, MAGYARORSZÁGON PEDIG 10,4 %-OS VOLT AZ EMELKEDÉS.
NYOLC HÓNAP ALATT 1,5 MILLIÁRD FORINTNYI ILLEGÁLIS DOHÁNYÁRUT VONT KI A FEKETEPIACRÓL AZ ADÓHATÓSÁG MAGYAR IDÕK.
FELAVATTÁK GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÓ, MÛFORDÍTÓ, NÉHAI KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZOBRÁT A XIII. KERÜLETBEN.
ELTÛNT MENG HUNG-VEJ, AZ INTERPOL IGAZGATÓJA, A FRANCIA RENDÕRSÉG NYOMOZÁST INDÍTOTT.
ÉVTIZEDES MÉLYPONTRA SÜLLYEDT A BAJORORSZÁGOT EGYEDÜL KORMÁNYZÓ CSU TÁMOGATOTTSÁGA AZ OKTÓBER 14-I TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOK ELÕTT SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.
EGY FELMÉRÉS SZERINT NÉHÁNY SZÁZALÉKKAL HALADJA MEG A RÉSZVÉTEL AZ ÉRVÉNYESSÉGI KÜSZÖBÖT A ROMÁNIAI CSALÁDRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSON.
SERGIO MATTARELLA OLASZ ÁLLAMFÕ ALÁÍRTA A MATTEO SALVINI BELÜGYMINISZTER NEVÉVEL FÉMJELZETT KORÁBBINÁL SZIGORÚBB MIGRÁCIÓS TÖRVÉNYCSOMAGOT.
GÖRÖGORSZÁGBÓL MINTEGY TÍZEZER MIGRÁNS TÉRT VISSZA AZ IDÉN ÖNKÉNT HAZÁJÁBA - KÖZÖLTE A GÖRÖG RENDÕRSÉG.
LEGFELJEBB MÁSFÉL ÉV ALATT MEGÉPÜL GENOVA ÚJ HÍDJA JELENTETTE BE MARCO BUCCI POLGÁRMESTER, AKI MÁTÓL AZ ÚJRAÉPÍTÉSÉRT FELELÕS KORMÁNYBIZTOS.
JEAN-CLAUDE JUNCKER EB-ELNÖK SZERINT 2025 ELÕTT NEM VALÓSZÍNÛ A NYUGAT-BALKÁNI ORSZÁGOK CSATLAKOZÁS AZ EU-HOZ.
DENIS MUKWEGE KONGÓI SEBÉSZ-NÕGYÓGYÁSZNAK ÉS NADIA MURAD IRAKI KURD EMBERI JOGI AKTIVISTÁNAK ÍTÉLTE ODA AZ IDEI NOBEL-BÉKEDÍJAT A BIZOTTSÁG.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: KI KELL IKTATNI A HISZTÉRIÁT AZ EURÓPAI-AMERIKAI KERESKEDELMI VITÁKBAN.
SZOMBATON MEGTARTJÁK A SZENÁTUSI VÉGSZAVAZÁST BRETT KAVANAUGH FÕBÍRÓJELÖLTSÉGÉRÕL.
PENTAGON: KÍNA NÖVEKVÕ FENYEGETÉST JELENT AZ AMERIKAI HADIIPARRA.
KÍNAI KÜLÜGY: ALAPTALANOK AZ AMERIKAIAK VÁDJAI, AMELYEK SZERINT KÍNA BEAVATKOZIK AZ USA AZ IDÕKÖZI VÁLASZTÁSAIBA.
DIMITRISZ AVRAMOPULOSZ: OPERATÍV EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁST ALBÁNIÁVAL AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁR- ÉS PARTVÉDELMI ÜGYNÖKSÉGE.
AZ UNIÓ 20 MILLIÓ EURÓ HUMANITÁRIUS SEGÉLYT AD AFGANISZTÁNNAK A SÚLYOS ASZÁLYKÁROK, VALAMINT A POLGÁRHÁBORÚ OKOZTA NEHÉZSÉGEK MIATT.
KORRUPCIÓS VÁDAKKAL 15 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A VOLT DÉL-KOREAI ELNÖKÖT.
HELIKOPTER-BALESETBEN HÁRMAN MEGHALTAK OROSZORSZÁGBAN, KÖZTÜK AZ OROSZ FÕÜGYÉSZ HELYETTESE.
NAGY-BRITANNIA ÉS HOLLANDIA UTÁN NÉMETORSZÁG KORMÁNYA IS KIBERTÁMADÁSOKKAL VÁDOLJA AZ OROSZ VEZETÉST.
HÉTFÕ REGGEL 6-TÓL KEDDEN DÉLUTÁN 6-IG LEZÁRJÁK A LÁNCHIDAT ÉS A SZÉCHENYI TERET A FÕVÁROSBAN, AZ ERDOGAN-DELEGÁCIÓ LÁTOGATÁSA MIATT.
MÛSZAKI HIBA MIATT 50-60 PERCES KÉSÉSSEL KÖZLEKEDNEK A VONATOK A BUDAPEST-PUSZTASZABOLCS VASÚTVONALON.
SZALAGKORLÁTNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, A MISKOLC FELÉ VEZETÕ OLDALON, MOGYORÓDNÁL, A TORLÓDÁS TÖBB KILOMÉTERES.
GVH: VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁS INDULT AZ ÉKSZER TV CÍMÛ MÛSOR MIATT.
BRFK: CSALÁSSAL GYANÚSÍTANAK EGY BEFEKTETÉSI ARANYAT KÍNÁLÓ FÉRFIT, 450 MILLIÓS A KÁR.
AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY 40 ÉV KÖRÜLI FÉRFIT MISKOLCON A CSEMÕKEI UTCÁBAN.