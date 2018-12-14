2018. december 14.,
péntek, Szilárda napja

Dömötör Csaba és Szánthó Miklós

Hír TV

2018. december 14., péntek 21:55

A Péntek 9 vendége Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója volt.

Műsorvezető: Gajdics Ottó és Szentesi Zöldi László.

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