2017. december 24.,
vasárnap, Ádám, Éva napja

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Se pénz, se lakás

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2017. december 24., vasárnap 14:44, frissítve: vasárnap 16:07

Se pénz, se lakás

Fantomcímeket is tartalmazó ingatlanlistákért szedett be ügyfeleitől sok százezres közvetítői díjat egy cég. Miután beszámoltunk róla, eltűntek. Nyomoz utánuk a rendőrség.

Kié a ház?

Hol a gép?

Nem érkezett meg a mosogatógép, csak a mosogatószer. Hetvenezer forintot fizettek érte. Megtaláltuk az elveszettnek hitt háztartási gépet.

Kedvezmény?

Mulasztás

Kár

A Panaszkönyv december 23-i adása.

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