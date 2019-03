Pontatlanul

A KILAKOLTATÁSOK ELLEN FELSZÓLALÓ JOBBIKOS VARGA-DAMM ANDREA KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL TETTEK KI OTTHONÁBÓL EGY IDÕS NÕT 2000-BEN - ECHO TV INFORMÁTOR. BENYÚJTOTTA A KORMÁNY A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. NOVÁK KATALIN: A FIATAL HÁZASOK AKÁR TÖRLESZTÉS NÉLKÜL IS KAPHATNAK BABAVÁRÓ TÁMOGATÁST. BRÜSSZEL TITOKBAN AZON DOLGOZIK, HOGY KÖTELEZÕ LEGYEN AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA M1. ORBÁN VIKTOR: A BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK MEGTÁMADTÁK A FIDESZT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN KOSSUTH RÁDIÓ. BENKÕ TIBOR: ERÕS MAGYAR HADSEREGRE VAN SZÜKSÉGE A NATO-NAK, AMELYET ALKALMAZNI TUD A SZÖVETSÉGES ORSZÁGOK BÉKÉJE ÉS BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÉS BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER MA VARSÓBA UTAZIK, AHOL A V4-EK KORMÁNYFÕI EGYÜTT ÜNNEPLIK A NATO-CSATLAKOZÁS 20. ÉVFORDULÓJÁT. RÉTVÁRI BENCE: MÁR ÖTVENÖTEZER TANÁR SZEREZTE MEG A PEDAGÓGUS II. FOKOZATOT. TELJES ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS LESZ ÚJPESTEN AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON, AZ ELLENZÉKI PÁRTOK A KDNP-BÕL KIZÁRT SZALMA BOTONDOT TÁMOGATJÁK. GEORG SPÖTTLE: A HÚSVÉT KÖZELEDTÉVEL TÖBB ATROCITÁSRA KELL SZÁMÍTANIUK A KERESZTÉNYEKNEK, FÕLEG A KÖZEL-KELETEN ÉS AFRIKÁBAN M1. SZAKÉRTÕ: ROHAMOSAN NÕ AZ INZULINREZISZTENS GYERMEKEK SZÁMA, AMIHEZ HOZZÁJÁRUL A NÖVEKVÕ ÉDESSÉG- ÉS CUKROZOTT ÜDÍTÕITAL-FOGYASZTÁS M1. KUTYÁK ÖRÖKBEFOGADÁSÁT SEGÍTÕ KIADVÁNYT JELENTETETT MEG A NÉBIH. SILVIO BERLUSCONI SZOMBATI TELEFONOS BESZÉLGETÉSÜK SORÁN MEGERÕSÍTETTE ORBÁN VIKTORNAK, HOGY PÁRTJA NEM TÁMOGATJA A FIDESZ KIZÁRÁSÁT A NÉPPÁRTBÓL. EDDIG 13 TAGPÁRT KEZDEMÉNYEZTE ÍRÁSBAN AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ELNÖKSÉGÉNÉL A FIDESZ KIZÁRÁSÁT VAGY TAGSÁGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT A PÁRTCSALÁDBÓL. A LENGYEL KORMÁNYPÁRT TIZENKÉT PONTOS PROGRAMOT MUTATOTT BE. A LENGYEL PROGRAM A HATÁROK BIZTONSÁGÁRÓL, AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS MEGÁLLÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A CSALÁD VÉDELMÉRÕL IS SZÓL. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ: HA A LONDONI ALSÓHÁZ NEM FOGADJA EL A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST, AKKOR A BREXIT HÓNAPOKAT KÉSHET, SÕT EL IS MARADHAT. MÁRCIUS 30-ÁN, EGY NAPPAL A BREXIT UTÁN INDUL A KÜLFÖLDI EU-POLGÁROK BRIT LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZERE. GIUSEPPE CONTE OLASZ MINISZTERELNÖK: RÓMA AZ OROSZORSZÁG ELLENI EU-SZANKCIÓK MEGSZÜNTETÉSÉN DOLGOZIK. OLASZ KORMÁNYFÕ: RÓMA MEGÁLLAPODÁST KÖT PEKINGGEL AZ "EGY ÖVEZET, EGY ÚT" INFRASTRUKTURÁLIS TERVÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN. TÓBA ZUHANT EGY KISREPÜLÕ FLORIDÁBAN, ÖTEN MEGHALTAK, A BALESET OKA EDDIG ISMERETLEN. HATVANÖT MÁZSA KÁBÍTÓSZERT TALÁLT A MEXIKÓI HADITENGERÉSZET KÉT ELREJTETT CSÓNAKBAN ADTA HÍRÜL A HADITENGERÉSZET. NEGYEDMILLIÓ VENEZUELAI ADOTT BE TAVALY MENEDÉKKÉRELMET KÜLFÖLDÖN - KÖZÖLTE PÉNTEKEN AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSSÁGA. A HEVES ESÕZÉST KÖVETÕ ÁRADÁSOK KÖVETKEZTÉBEN LEGKEVESEBB 23 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT MALAWI DÉLI RÉSZÉN, 11 EMBER ELTÛNT. ÚJABB TÁMADÁS ÉRTE KONGÓBAN AZ EGYIK EBOLÁS BETEGEKET KEZELÕ KÖZPONTOT, EGY RENDÕR MEGHALT. KELEBIÁNÁL TÖBB MINT FÉL TUCAT ILLEGÁLIS MIGRÁNS KÍSÉRELT MEG BEJUTNI AZ ORSZÁGBA EGY VONATON, A RENDÕRÖK VISSZAKÍSÉRTÉK ÕKET A HATÁRZÁRHOZ. TÜZÉRSÉGI ESZKÖZÖKET TALÁLTAK A SZÉCHENYI FÜRDÕ SZOMSZÉDSÁGÁBAN, A KÖRNYÉKET IDEIGLENESEN LEZÁRTÁK. MEGÖLTEK EGY GYERMEKET PÉNTEKEN SZEKSZÁRDON, A GYANÚSÍTOTTAT MÉG AZNAP ESTE ELFOGTÁK - KÖZÖLTE A TOLNA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG. BUSZSÁVOKAT JELÖLNEK KI AZ ÜLLÕI ÚTON A NAGYVÁRAD TÉR ÉS A HATÁR ÚT KÖZÖTT, AMIT A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSAKOR HASZNÁLNAK A PÓTLÓBUSZOK. ORFK: HAT FÕS, BÉCSBEN LÁNYOKAT FUTTATÓ BÛNBANDÁT VETT ÕRIZETBE A RENDÕRSÉG. BKK: A HÉTVÉGÉN RÖVIDÍTETT ÚTVONALON JÁR, A BATTHYÁNY TÉR HELYETT A MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕJE ÉS SZENTENDRE KÖZÖTT KÖZLEKEDIK A H5-ÖS HÉV.