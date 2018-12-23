2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Panaszkönyv - Vásárlási láz és habzsolás karácsonykor

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 18:57

Átlagosan 200 milliárd forintot költenek decemberben a vásárlók ajándékra és az ünnepi menüre- ez derült ki a Panaszkönyv összeállításából. A felmérések szerint még mindig többen vásárolnak a boltokban, mint az interneten.

 

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