Panaszkönyv: Üdülés vagy bosszankodás?

Összeszólalkozott az ATV műsorában Harangozó Tamás és Soproni Tamás a kispesti szocialisták botránya miatt. Az MSZP-s politikus elfogadhatónak nevezte, hogy Lackner Csaba felfüggesztette párttagságát amíg tisztázódik, hogy a róla készült kép- és hangfelvétel valós, vagy sem. Soproni Tamás viszont kijelentette: a felvételek alapján egyértelmű, hogy ami azokon látható és hallható az megtörtént, ezért Lackner Csabának nincs helye a politikában. Megsemmisítette a jászberényi polgármester választás eredményét és új választást rendelt el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság. Lenne ötlete arra, hogy kinek kellene vezetni az ellenzéket, de ez a vita csak ellenségeskedéshez vezet - mondta Gyurcsány Ferenc a DK születésnapi rendezvényén. A korrupció elleni fellépésre szólította fel a DK frissen megválasztott polgármestereit és önkormányzati képviselőit Gyurcsány Ferenc pártelnök. A Fidesz szerint az a Gyurcsány Ferenc beszél becsületről, aki migránsokkal akarja betelepíteni Magyarországot és minden idők legkorruptabb kormányzását követte el. Gyurcsány most is arra készül embereivel a fővárosi és a többi önkormányzatban, hogy szétlopják a közpénzt és dróton rángassák Karácsonyt, valamint a többi ellenzékit – közölte a Fidesz. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában érdemes áttekinteni a Liget-projekt ügyét, ha Budapest új vezetésének bármi felvetése van - nyilatkozta Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek. Új alapokra helyeződhet Magyarország és a Nemzetközi Valutaalap kapcsolata a magyar gazdaság fejlődésének köszönhetően - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter Washingtonban. Százezrek tüntettek az olasz kormány intézkedései ellen Rómában a Liga és más jobboldali pártok közös rendezvényén - Matteo Salvini volt belügyminiszter a baloldali kabinet adó- és menekültpolitikája miatt szólította az embereket az utcára. A Liga vezette olasz jobboldal készen áll a kormányzásra - jelentette ki a Matteo Salvini, a politikai tömörülés vezetője a Rómában tartott kormányellenes nagygyűlésen. Matteo Salvini szerint a baloldal az, amelyik nem állíthatja magáról, hogy köze van az egykori baloldali eszmékhez, hiszen a munkások helyett a bankárok érdekeit képviseli. Matteo Salvini hangsúlyozta: a Soros-erők uralta Európában jól teszi Orbán Viktor, hogy védelmezi országát. Bayer Zsolt kezdeményezésére a római tüntetéssel egy időben a budapesti olasz nagykövetség előtt is demonstrációt tartottak, Matteo Salvini harca a magyarok harca is címmel. Bayer Zsolt a Budapesten megrendezett szimpátiatüntetésen hangsúlyozta: a nemzet, a nemzeti büszkeség, a nemzethez tartozás és a hazaszeretet európai érték. Elfogadta a londoni alsóház azt a módosító indítványt, amelynek célja a brit EU-tagság megszűnésének halasztása mindaddig, amíg a megállapodás jogi szövegét a parlament törvénybe nem iktatja. A kormány végig a magyar érdekeket tartotta szem előtt a britek Európai Unióból való kilépési folyamata során - közölte Menczer Tamás államtitkár. Előrehozott parlamenti választások kiírását javasolta Zoran Zaev észak-macedón miniszterelnök, miután az Európai Unió elhalasztotta az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Szkopjéval. Támogatásáról biztosította Szerbiát Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő belgrádilátogatása alkalmával, amikor azért is köszönetet mondott, hogy az ország nem csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz. Az északkelet-szíriai helyzet nehéz, ezért örömteli, hogy két tagállam előremutató tűzszüneti megállapodást tudott kötni, amely remények szerint segíthet a kialakult konfliktus kiterjedésének megfékezésében - mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. Törökország folytatni fogja a katonai offenzívát abban a percben, ahogy a 120 órás fegyvernyugvás lejár, és ha a kurd terroristák nem vonulnak vissza, Törökország szétzúzza a fejüket - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Ismét összecsaptak a rendőrökkel a katalán tüntetők, az egyenruhások könnygázt, vízágyút és gumilövedéket vetettek be – a tiltakozók Katalónia függetlenségéért és a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott büntetések ellen tüntettek. Tárgyalások megkezdésére szólította fel a spanyol központi kormányzatot Quim Torra Katalónia függetlenségpárti elnöke, hogy megfékezzék az erőszakos cselekményeket. Az amerikai kormányzat új szankciókat vezet be Kuba ellen - jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium. Erőszakos tüntetések voltak a chilei fővárosban a metrójegyárak emelése miatt. Santiago de Chile közlekedési hálózata összeomlott - jelentették a hírügynökségek. Összeomlott egy víztározó gátja az oroszországi Krasznojarszk régióban - 13 ember életét vesztette, 19-en megsérültek és 13-an eltűntek. Meghalt egy motoros, amikor Nyíregyházán a szemközti sávba sodródva összeütközött egy szembejövő autóval. Traktornak ütközött és meghalt egy motoros Tapolca külterületén. Elfogtak a rendőrök egy balatonfüredi és két szerb férfit kábítószer-kereskedelem miatt. Informatikai fejlesztés miatt vasárnap hajnalban 1 órától 5 óráig az útdíjfizetési rendszerben nem lehet vásárolni és egyenleget feltölteni - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Elkezdődött a 12. Nemzeti Vágta a fővárosi Hősök terén, a környéken forgalomkorlátozásokra és közlekedési változásokra kell számítani holnapig. Karbantartás miatt ideiglenes menetrendi változások lesznek október 19-től 20-ig a Budapest-Cegléd-Szolnok vonal elővárosi forgalmában, illetve a Budapest-Szeged vonal InterCity közlekedésében - közölte a Mávinform. A Budapest-Vác-Szob vonalon vasárnap éjfélig, illetve október 25-én este nyolc órától 27-én éjfélig pályakarbantartást végeznek Nagymaros és Szob között, emiatt módosul a vasúti menetrend. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - CN Marseille (francia) 13:7 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Telekom Veszprém - Vardar Szkopje (északmacedón) 39:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája: FTC-Rail Cargo Hungaria - Podravka Koprivnica (horvát) 37:31 Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - Paksi FC 4-2; Mezőkövesd Zsóry FC - MOL Fehérvár FC 0:0; Debreceni VSC - Diósgyőri VTK 2:1; ZTE FC - Budapest Honvéd 0:1; Kaposvári Rákóczi FC - Kisvárda Master Good 0:2 Arany-, ezüst- és bronzérmet is szereztek a magyar versenyzők a maratoni kajak-kenu világbajnokság szombati napján a kínai Saohszingben. Fucsovics Márton bejutott a bécsi keménypályás férfi tenisztorna selejtezőjének a második fordulójába. Vég Zsombor és Sipőcz Richárd is bronzérmet szerzett a marrákesi junior cselgáncs-világbajnokságon.