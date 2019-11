Panaszkönyv: Mindent az e-rollerekről!

Túlzónak érezte Karácsony Gergely a csütörtök esti közösségi közlekedést érintő korlátozásokat. A főpolgármester korábban elfogadhatatlannak nevezte, hogy a török elnök látogatása miatt bizonyos fővárosi járatok nem közlekedtek. Karácsony Gergely annak ellenére is kitart álláspontja mellett, hogy csütörtökön demonstrációk és a Ferencváros - CSZKA meccs is befolyásolta a közlekedést. Hazugságnak nevezte Karácsony Gergely, hogy kitiltaná a fővárosból a dízelautókat. A városvezető a Hír Tv-nek azt mondta: a tervek szerint csak bizonyos besorolású autók nem hajthatnának be a városba. Lackner Csaba egyénileg megválasztott képviselő, bizottsági helyet nem kap, a jelenlétét el kell viselni - ezt mondta Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke az ATV egyenes beszéd című műsorában. Nevetséges, gyáva, gazember dolog - így reagált közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Lackner Csaba megválasztására. Az LMP Budapesti Elnöksége megdöbbenéssel értesült Czeglédy Csaba ügyvédi irodájának az újbudai, illetve az erzsébetvárosi önkormányzat által történő megbízásairól - olvasható a párt szombat este kiadott közleményében. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy korábban jogerősen elítélt, jelenleg pedig büntetőeljárás hatálya alatt álló személy irodája kapjon önkormányzati megbízásokat - írták. Elutasítja a Momentum, hogy Újbuda és Erzsébetváros új DK-s vezetése is a hatmilliárdos költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csabát, illetve annak ügyvédi irodáját bízta meg az önkormányzatai által kötött céges szerződések kivizsgálására. A Momentum közölte: képviselői nem tudtak előre a polgármesteri hatáskörben meghozott döntésről. Anyaországi és határon túli szervezetek egyaránt elítélik, hogy a Momentum politikusai román és szlovák jelöltek mellett kampányolnak a magyarokkal szemben. Nem tervezi, hogy lemond a polgármesterségről – nyilatkozta a Hír Tv híradójának Wittinghoff Tamás, Budaörs szexbotrányba keveredett újra megválasztott ellenzéki polgármestere. Nyílt levélben szólította fel lemondásra a Jobbik Mohács szocialista polgármesterét. Mint ismert Csorbai Ferenc ellenfél nélkül nyert október 13-án, mert a fideszes jelölt a kampány finisében elhunyt. A nemzet sportolói arra kérik Budapest új vezetőit, hogy járuljanak hozzá a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által Budapestnek ítélt 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezéséhez. Tíz településen ismétlik meg vasárnap az önkormányzati választást szabálytalanságok miatt. A Koreai Köztársaság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok 30 évvel ezelőtti megkötésére és a májusi dunai hajóbaleset áldozataira emlékeztek szombaton Budapesten. Hatékonyabbá teszi a magyar tulajdonú cégek megerősítését szolgáló források felhasználását a kormány új kis- és középvállalkozói stratégiája – mondta az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az Origo-nak. György László úgy fogalmazott: a magyar tulajdonú vállalkozások eredményessége elengedhetetlen alapfeltétele a fenntartható gazdasági növekedésnek, a magyar családok tovább javuló életminőségének. Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek a felvételi eljárás során, ezért a tudásért jelentős többletpont jár majd - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Köszönetet mondott Frank-Walter Steinmeier német államfő a közép-európai népeknek a hazája újraegyesítéséhez nyújtott segítségért Berlinben, a német fővárost kettéosztó fal ledöntésének 30. évfordulójára rendezett ünnepségen. Nagy lehetőséget kínál a falak nélküli Európa, hogy polgárai saját sorsuk alakítói legyenek - jelentette ki szombaton Sergio Mattarella olasz államfő a Berlint kettéosztó fal ledöntésének 30. évfordulójának alkalmából. Szolidaritását fejezte ki az antiszemita támadások célpontjává vált Liliana Segre holokauszt-túlélőnek, örökös szenátornak Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek elnöke. Katalóniában függetlenségpárti tüntetések zajlanak a spanyol parlamenti választások előtti kampánycsend idején. Oroszország tudja, hogy Iránnak nincs atomfegyvere, és reméli, hogy nem is lesz - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes Moszkvában. Törökország, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek megsértette a líbiai fegyverembargót - számolt be egy bizalmas jelentésében az ENSZ. Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg a két ország közötti béke jelképének számító 25 évre szóló bérlet hatályát. Irán először ismerte el, hogy vizsgálja egy 2007-ben eltűnt volt FBI-ügynök ügyét. A magánnyomozóként tevékenykedő Robert Levinson a CIA titkos küldetésén vett részt Iránban. Legkevesebb négy tüntető vesztette életét az iraki fővárosban szombaton a biztonsági erőkkel történt összecsapásokban. Negatívra rontotta a brit államadós-osztályzat kilátását a Moody's. Döntését a Brexit folyamatát kísérő szakpolitikai „bénultsággal” indokolta. Michael Bloomberg amerikai üzletember, volt New York-i polgármester hivatalosan is bejelentette, hogy indul a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Fellázadt három város rendőri egysége pénteken Bolíviában Evo Morales elnök ellen, a kormány azonban egyelőre vár, a védelmi miniszter közölte, hogy nem vetik be a hadsereget a lázadók ellen. Lavinaomlás okozta két ember halálát szombaton az ausztriai Tirol tartományban található Sölden városának térségében egy sípálya mellett - közölte az osztrák rendőrség. Lengyel turistabusz szenvedett balesetet Hamburg térségében szombatra virradóra az A1-es autópályán, a 48 utasból 32-en megsérültek, őket kórházba szállították - közölte a német rendőrség. Már halálos áldozatai is vannak az Ausztráliában tomboló bozóttüzeknek. Eddig több mint 150 lakóház vált a lángok martalékává. Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján. Vasárnap megnyitják a közlekedők számára az M0-s autóút 6-os főúti felhajtóágát - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és környékén zajló rali Európa-bajnoki futam szombati napján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport: Meskov Breszt (fehérorosz)-Telekom Veszprém 30:37. Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: IK Sävehof (svéd)-Győri Audi ETO KC 27:36 ; FTC-Rail Cargo Hungaria - Vipers Kristiansand (norvég) 29:34. Női kézilabda EHF Kupa, selejtező: DVSC Schaeffler-ZORK Jagodina (szerb) 37:26 ; Kastamonu Belediyesi GSK (török)-Váci NKSE 33:26. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, B csoport: Dinamo Tbiliszi (grúz) - FTC-Telekom Waterpolo 10:15. Férfi vízilabda Eurokupa, negyeddöntő, visszavágó: PannErgy-Miskolci VLC - Brescia (olasz) 10:11.