Panaszkönyv: Minden, amit a debreceni kolbászokról tudni érdemes

Biztosan lehet probléma- és átverés-mentesen is használt autót vásárolni ma Magyarországon, de ahhoz sok szerencsére és nem utolsósorban óvatosságra van szükség. Ráadásul egyre inkább úgy tűnik, az sem jelent védelmet vagy garanciát, ha kereskedésből vásároljuk meg a kiszemelt autót. Hámori László, a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségének elnöke adott néhány tanácsot. Herpy Miklós, a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségének ügyvédjével beszélgetett a műsorvezető Nehéz Attila.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Valamikor nagyon népszerű volt, és manapság is sokan szeretik a fradikolbásznak is nevezett lecsókolbászt, és a nagy hírű debrecenit is. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy manapság milyen a választék, és milyen minőségben gyártják a népszerű kolbászféleséget. A tesztelésre szánt debreceni kolbászokat most is több helyről szereztük be, és 8 különféle terméket vittünk a bírálók elé. Hiszen mégis csak egy hungarikumról van szó. Csíki Sándor, a Food&Wine gasztronómiai szakírója és Őszy-Tóth Gábriel gasztronómiai író elemezték a húskészítményeket.

Teljes adás:

Hír TV