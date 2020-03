Panaszkönyv: Milyen lehetősége van a vásárlónak, ha előre fizetett egy termékért, de azt nem kapta meg?

Öt koronavírussal fertőzött beteg van Magyarországon, 3 iráni, egy brit, egy magyar állampolgár - közölte az operatív törzs vezetője. Lakatos Tibor kiemelte: aki nem hajtja végre a járványügyi utasításokat, szabálysértést illetve bűncselekményt követ el. A kormány új intézkedéseket vezet be: leállítják a Milánó-Budapest és a Milánó-Debrecen repülőjáratokat, valamint felfüggesztik az iráni állampolgárok számára a vízumok kiadását. A kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja a március 15-re tervezett központi ünnepséget - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A kormányzati operatív törzs javaslatának megfelelően úgy döntöttek, hogy a március 15-i városházi ünnepi rendezvényt nem tartják meg - közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Hat magyar állampolgár hagyhatta el a koronavírus miatt elrendelt karantént a világ különböző pontjain - közölte Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Demokratikus Koalíció a koronavírus miatt felfüggeszti a teljes ellenzéki összefogásért indított aláírásgyűjtést és az országjárást - közölte Facebook-oldalán Gyurcsány Ferenc pártelnök. A Klebelsberg Központ mindent megtett a gyerekek védelmében, és sajnálattal látják, hogy az ellenzék olcsó politikai haszonszerzésre használja fel a koronavírust - reagált az iskolák fenntartója arra, hogy az MSZP több kérdést is intézett a központhoz. Elhalasztják a március 18-19-re tervezett Műegyetemi Állásbörzét a koronavírus miatt - közölték a szervezők. Az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét nevezte az MSZP elnöke pártja készülő stratégiája egyik kulcsmomentumának a nemzetközi nőnap alkalmából tartott rendezvényen. Tóth Bertalan hangsúlyozta, ma Magyarországon két hónapot „fizetés nélkül dolgoznak a nők”, ennyivel keresnek ugyanis kevesebbet a férfiaknál. Szerinte ez is jelzi, hogy van feladatuk a közéletben, küzdeni kell a nők egyenjogúságáért. A Pákozdi Katonai Emlékpark történelmi áttekintést és iránymutatást ad a jövő nemzedékei számára – hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az emlékpark felavatásának tizedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A közösségnek széles körben átérzett és elfogadott világnézeti alapokra van szüksége - fogalmazott Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az első vértanúról, Szent Istvánról elnevezett budapesti kápolna szentelésén. Az Európai Unió és Törökország között 2016-ban megkötött migrációs paktum nem nemzetközi szerződés, hanem politikai megállapodás volt - hangsúlyozta Tóth Norbert, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az M1-en. Újabb összetűzések voltak a görög-török szárazföldi határon a görög határőrök és az EU területére bejutni akaró migránsok között - jelentette a Reuters. Az út veszélyeire tekintettel Törökország nem engedi átkelni az illegális bevándorlókat az Égei-tengeren a görög szigetekre - áll a török parti őrség közleményében. Szélsőséges ellenzéki fegyveresek föld alatti járataira bukkantak az észak-szíriai Aleppó közelében fekvő Hajám településen - közölte a damaszkuszi kormányhadsereg ezredese. Több mint 100 személyt fertőzhetett meg koronavírussal egy orvos Szlovéniában, aki a horvát határhoz közeli Metlikában él. A praktizáló orvos Olaszországban járt és igazolódott koronavírus-fertőzöttsége – írja a 24ur szlovén internetes oldal. Szlovákiában háromra, Szlovéniában és Horvátországban tizenkettőre nőtt az új koronavírussal megfertőződöttek száma. A kórokozó terjedése miatt a szlovén kormány betiltja a nagyobb rendezvényeket és összehívja a nemzetbiztonsági tanácsot. Két új esettel immár 11-re emelkedett a Romániában diagnosztizált koronavírusos fertőzések száma. Csehországban már 19 új koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván. A betegség minden esetben enyhe lefolyású - közölte az egészségügyi tárca. Egy nap alatt csaknem megduplázódott a Covid-19 vírus újonnan diagnosztizált fertőzöttjeinek száma, a halálozásoké viszont csökkent Olaszországban a polgári védelmi hatóság vezetőjének adatai szerint. A San Francisco közelében veszteglő Grand Princess üdülőhajón a tesztek elvégzése után 21 koronavírussal fertőzött embert találtak - jelentette be Mike Pence, aki az Egyesült Államokban a koronavírus elleni országos intézkedések koordinátora. Franciaországban felgyorsult az új típus koronavírus terjedése: két újabb áldozattal a halálos áldozatok száma 11-re emelkedett, a diagnosztizált fertőzöttek száma több mint 700. Összeomlott egy karanténnak használt, többemeletes szálloda a délkelet-kínai Fucsien tartománybeli Csüancsouban, mintegy 70-en rekedtek a romok alatt - közölte a város önkormányzata. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ultimátumot adott Moszkvának, és felszólította, hogy egy éven belül kössön megállapodást a kelet-ukrajnai konfliktus lezárásáról - írta a politikussal interjút közlő The Guardian című brit napilap. Libanon nem tudja törleszteni a következő hét elején esedékes 1,2 milliárd dolláros eurokötvény-tartozását - közölte Hasszan Diab libanoni miniszterelnök. Az Egyesült Államok háborús terveket sző Venezuela ellen - jelentette ki Nicolás Maduro venezuelai államfő. Egy lángoló ház erkélyéről mentettek ki a tűzoltók egy embert a főváros XVII. kerületében, a Bélavár utcában - közölte a katasztrófavédelem. Egy ember meghalt, amikor két autó frontálisan ütközött a 33-as főúton, Kócsújfalu külterületén - közölte a rendőrség. Mától módosul a forgalmi rend az Üllői út - Könyves Kálmán körút csomópontban, mert a 3-as metróvonal felújítása részeként a Népliget állomásnál liftet építenek. ITM: hétvégére feloldják a kamionstopot az akadálytalan áruellátás érdekében. Női kosárlabda Magyar Kupa: ZTE NKK - TFSE-MTK 94:75 Női kézilabda BL: Rosztov-Don (orosz) - FTC-Rail Cargo Hungaria 29:26 Labdarúgó NB I: Kaposvár - Mezőkövesd 0:4; Puskás Akadémia - MOL Fehérvár 1:4; Paks - Budapest Honvéd 0:0; Diósgyőr - Újpest 2:1; Debrecen - Kisvárda 1:0 Szilágyi Áron megnyerte a férfi kardozók luxembourgi világkupa-versenyét, Pusztai Liza pedig ezüstérmet szerzett a női kardozók athéni világkupáján. A magyar női labdarúgó-válogatott 4-0-ra nyert barátságos mérkőzésen Hongkong legjobbjai ellen. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség döntése értelmében a koronavírus-járvány miatt a jövő évre halasztják a női jégkorong-világbajnokságot, amelyen - története során először - a magyar válogatott is szerepel.