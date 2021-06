Panaszkönyv: A tökéletes grillkolbász nyomában

A megkérdezettek több mint háromnegyede támogatja a gyermeket nevelő szülők jövedelemadó-visszatérítését - közölte közvélemény-kutatása alapján a Századvég Alapítvány. A mostani fővárosi közlekedési káosz oka, hogy egyszerre indítottak el különböző forgalom korlátozásokkal járó beruházásokat - nyilatkozta a korábbi főpolgármester a Magyar Nemzetnek. Tarlós István szerint most látszik csak igazán, hogy mekkora hiba volt a Lánchíd és a Blaha Lujza tér 2019-re előkészített felújításának projektjét indokolatlanul, mondvacsinált okokból másfél évig megállítani. Bár László Imre, a DK egészségpolitikusa a kormányt vádolja azzal, hogy kórházakat záratna be, az ATV-ben maga ismerte el, hogy a jelenleg működő 164 fekvőbeteg-gyógyintézet helyett 90 is el tudná látni a betegeket. A párbeszédes Szabó Tímea egy - az Emmi által meg nem rendelt - tanulmányra hivatkozva azt állította, hogy kórházbezárásokra készül a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: szakértői anyagok mindig vannak, de az nem egyenlő a kormánydöntéssel. Az MSZP-s Molnár Gyula a DK támogatásával indul az előválasztáson Dél-Budán - jelentette be Dobrev Klárával közösen a szocialista politikus. Azt is elmondták, hogy ha Molnár bekerül a parlamentbe, akkor a DK frakciójába ül be. A szocialista politikus 2016 és 2018 között az MSZP elnöke volt. Molnár Gyula híradónknak cáfolta, hogy belépne a DK-ba. Niedermüller-díjat alapított a Mi Hazánk Mozgalom a hungarofóbok számára - közölte Dúró Dóra független országgyűlési képviselő. Karácsony Gergely főpolgármester kétszer kilenc pontot ismertetett az úgynevezett 99 Mozgalom programjából. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a 99 Mozgalom programja, amelyet a főpolgármester ismertetett, semmi újdonságot nem tartalmaz a korábban bemutatott baloldali programhoz képest, amelyet Gyurcsány Ferenc DK elnök „tollba mondott”. Hollik István szerint ők ketten a múlt politikáját hoznák vissza, amire az emberek egyszer már nagyon határozottan nemet mondtak, mert Gyurcsány Ferenc politikája a csőd szélére sodorta Magyarországot. Túlélték a kommunista évtizedeket, de nem élték túl a baloldali zöldpolitikát a Lánchídnál lévő virágágyások - jegyezte meg közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A virágágyás a Clark Ádám teret, Magyarország egyik legfontosabb pontját díszítette a Lánchíddal és a nullás kilométerkővel együtt. Karácsony Gergely főpolgármester a Lánchíd felújításával indokolta az aszfaltozást. Májusban a tavalyihoz viszonyítva több mint 200 százalékkal, több mint 1 millió 250 ezerre nőtt a vendégéjszakák száma Magyarországon - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Az oltási program sikerének köszönhető, hogy a gazdaság újraindításáról lehet beszélni - hangsúlyozta Menczer Tamás államtitkár. Magyarország sikere, hogy időben kellő mennyiségű vakcinát vásárolt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Európai híradó című műsorunkban. Minden szabad országnak saját történelemértelmezésének kell lennie, és nem lehet egy nemzet sikeres, ha nem tudja múltját összességében sikeres teljesítményként megítélni - hangsúlyozta Rétvári Bence államtitkár. A hadsereg fejlesztésének nincs céldátuma, ami zajlik, az egy lezárhatatlan folyamat része - jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnoka a Magyar Hírlapnak adott interjúban. Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság egykori vezető politikusára emlékeztek a morvaországi Mírovban csehországi és szlovákiai magyarok, illetve a csehországi lengyelek képviselői. A kazahsztáni hatóságok bejelentették, hogy elfogadják a magyar védettségi igazolványt, oltási útlevelet. A világon több mint 175,1 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. António Guterres ENSZ-főtitkár üdvözölte a hét vezető ipari hatalom csoportjának angliai csúcstalálkozóján tett oltóanyag-felajánlásokat, de kevesellte is. Jóváhagyta a szerbiai gyógyszerügynökség, hogy a Pfizer/BioNTech vakcinájával beolthatók legyenek a 12 és 15 év közötti fiatalok. Ukrajnában egy nap alatt kevesebb mint 1300 új beteget jegyeztek fel, a járvány terjedése általánosságban továbbra is stagnálást mutat. Az iráni Mesmed városban az országban kifejlesztett Iran Barakjat típusú, koronavírus elleni vakcinával is oltják már a lakosságot. A kelet-ukrajnai szeparatisták öt harcosa életét vesztette a luhanszki Holubivka településen az ukrán kormányerők támadásában - állították a szakadárok. Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma újabb katonai segélyt jelentett be Ukrajna számára Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz jövő heti találkozója előtt. Évek óta nem látott mélyponton vannak az orosz-amerikai kapcsolatok - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról, hogy az azerik által visszafoglalt Agdam környékén hol találhatók elaknásított területek. London bármilyen lehetséges eszközzel fenntartja az Egyesült Királyság területi integritását - mondta az észak-írországi kereskedelemszabályozási vitákra utalva Boris Johnson brit miniszterelnök. A koronavírus-járvány miatt idén is korlátozzák a szaúdi hatóságok, hogy kik vehetnek részt a jövő hónapban tartandó mekkai zarándoklaton - jelentették be Rijádban. Tíz év börtönre ítélte egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott a görögországi Leszbosz szigetén található Mória menekülttáborban, amely ezután porig égett. Olaszországban őrizetbe vettek egy férfit, akit embercsempészet miatt köröztek Nagy-Britanniában egy két évvel ezelőtti eset kapcsán, amikor meghalt 39 vietnami állampolgár. Agyonlőttek két embert a mexikói Cancún strandján, egy turista megsebesült - közölte Quintana Roo állam ügyészsége. Hétfőtől ismét teljes nyitvatartással működik a Bajmok-Bácsalmás, a Királyhalom-Ásotthalom és a Gyála-Tiszasziget átkelő a szerb-magyar határon. Lezárják a fél útpályát a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Halász utcáig, valamint a pesti oldalon a Széchenyi rakpartot a Jászai Mari tér és a Markó utca között vasárnap déltől egy rendezvény előkészületei miatt - közölte a BKK. Módosul a ráckevei HÉV közlekedése június 12-13-án és 26-27-én pályakarbantartás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az éjszaka várható hidegfront elvonultával érkezik az év első tartós hőhulláma - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hivatalosan is megnyitotta a 175. nyári szezont a Balatoni Hajózási Zrt. Labdarúgó Európa-bajnokság: Wales – Svájc 1:1 A dán Christian Eriksen összeesett a pályán, újraélesztették, emiatt egy időre félbeszakadt a Dánia - Finnország labdarúgó mérkőzés. Ezüstérmet szerzett a Gulyás Michelle, Alekszejev Tamara, Guzi Blanka összeállítású magyar csapat a nők hagyományos versenyében a kairói olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. Gulyás Michelle bronzérmet nyert, ezzel tokiói kvótát szerzett a kairói olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. A ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanni kvótát szerzett a nyári, tokiói olimpiára. A nehézsúlyú Sipőcz Richárd és Szigetvári Mercédesz is helyezetlenül fejezte be szereplését szombaton a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon.