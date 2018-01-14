2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Függőség

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2018. január 14., vasárnap 13:48, frissítve: vasárnap 14:05

Függőség
Naponta akár 150-szer is ránézhetünk a telefonunkra egy felmérés szerint. Terítéken az okostelefonok világa.

Fény nélkül
Amióta nem fizetnek a lakók az utcai világításért, azóta sötétben kell közlekedniük Ferencváros egyik lakótelepén. A közvilágítás biztosítása önkormányzati feladat, mindenkinek alanyi jogon járna.

Kevesen vannak
Gyakran utazna taxival, de nincs, aki elvigye. Kóros taxishiányra panaszkodik Czutor Zoltán énekes, zeneszerző.

Szemétdomb
A soroksáriak hadjáratot indítottak a szemetelők ellen. Kamerákkal szerelték fel az illegális hulladéklerakók környékét.

A Panaszkönyv január 13-i adása.

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