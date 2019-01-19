Csalók és hólapátolók

2019. JANUÁR 19., SZOMBAT
BUDAPESTEN PÁR EZREN GYÛLTEK ÖSSZE A VÁRKERT BAZÁRNÁL, A KORA DÉLUTÁNRA MEGHIRDETETT BLOKÁDOK ELMARADTAK.
AZ ÖSSZEFOGÁST ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOKÉRT VALÓ KIÁLLÁST HANGSÚLYOZTÁK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI BUDAPESTI TÜNTETÉSEN A VÁRKERT BAZÁRNÁL.
A VÁRKERT BAZÁR ELÕTTI TÜNTETÉS UTÁN MINTEGY 100 EMBER INDULT EL A KOSSUTH TÉRRE, A LÁNCHÍDNÁL AZONBAN RENDÕRSORFAL ÁLLTA EL AZ ÚTJUKAT.
A RENDÕRSÉG HAT EMBERT VITT EL A LÁNCHÍDRÓL, AMELYET BLOKKOLTAK EGY IDEIG A TÜNTETÕK.
TÖBB MEGYEI JOGÚ ÉS VIDÉKI VÁROSBAN IS FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSOKKAL, DEMONSTRÁCIÓKKAL, BESZÉDEKKEL TÜNTETTEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN.
SZTRÁJKOT HIRDETTÜNK, DE TÁRGYALÁSOKRA KÉSZÜLÜNK - MONDTA A BOROS PÉTERNÉ MKKSZ-ELNÖK TATABÁNYÁN, A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI TÜNTETÉSEN.
HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: A MAI TÜNTETÉSEKBÕL LÁTHATÓ, HOGY ELKEZDÕDÖTT AZ EP-VÁLASZTÁSOK KAMPÁNYA, AMELYRE SOROS GYÖRGY IS MOZGÓSÍT.
GÁL KINGA FIDESZES EP-KÉPVISELÕ: NINCSENEK OBJEKTÍV MÉRÕSZÁMAI A JOGÁLLAMISÁGNAK, EZÉRT NEM IS LEHET JOGALAPJA SEMMILYEN VIZSGÁLATNAK PÉNTEK 9, HÍR TV.
EGYETLEN ORSZÁG SEM AKARJA BEFOGADNI A TERRORIZMUSÉRT ELÍTÉLT AHMED H-T ORIGO.
BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER ÉS KOROM FERENC ALTÁBORNAGY MEGKOSZORÚZTA A HEJCEI EMLÉKMÛVET A SZLOVÁK LÉGIERÕ KATASZTRÓFÁJÁNAK 13. ÉVFORDULÓJÁN.
FIDESZ-KDNP: A MAGYAR BALOLDALI EP-KÉPVISELÕK IS MEGSZAVAZTÁK, HOGY A SOROS-SZERVEZETEK MÉG TÖBB MIGRÁNST HOZZANAK BE.
FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: NEMESDY ERVIN VÁLTHATJA DABÓCZI KÁLMÁNT A BKK ÉLÉN.
3 FORINTTAL EMELTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL PÉNTEKEN, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT.
KELEMEN HUNOR RMDSZ-ELNÖK SZERINT AZ EU SOROS ELNÖKSÉGÉT BETÖLTÕ ROMÁNIA LEGFONTOSABB CÉLJA AZ ORSZÁG SCHENGENI CSATLAKOZÁSA KELL LEGYEN.
10-SZER IS AZ UTCÁKRA VONULTAK SZOMBATON A FRANCIAORSZÁGI SÁRGAMELLÉNYESEK DACÁRA ANNAK, HOGY EMMANUEL MACRON ELINDÍTOTTA A NEMZETI VITÁT.
MEGVÁLASZTOTTÁK A BAJOR CSU ELNÖKÉNEK MARKUS SÖDER BAJOR TARTOMÁNYI KORMÁNYFÕT MÜNCHENBEN, A PÁRT RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁN.
TÍZEZREK KÍSÉRTÉK UTOLSÓ ÚTJÁRA GDANSKBAN PAWEL ADAMOWICZOT, A VÁROS MÚLT HÉTVÉGÉN MEGGYILKOLT FÕPOLGÁRMESTERÉT.
A LENGYEL TÁRSADALMI MEGOSZTOTTSÁG FELSZÁMOLÁSÁT SÜRGETTE A GDANSKI ÉRSEK PAWEL ADAMOWICZ, MÚLT HÉTVÉGÉN MEGGYILKOLT FÕPOLGÁRMESTER TEMETÉSÉN.
MEGVÁLASZTOTTÁK A CSU ELNÖKÉNEK MARKUS SÖDER BAJOR TARTOMÁNYI KORMÁNYFÕT.
MEGKÖZELÍTI A 36%-OT A MATTEO SALVINI VEZETTE OLASZ KORMÁNYPÁRT, A LIGA TÁMOGATOTTSÁGA EGY SZOMBATON KÖZÖLT KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS SZERINT.
66-RA EMELKEDETT A MEXIKÓ KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, EGY ILLEGÁLISAN MEGCSAPOLT ÜZEMANYAG-VEZETÉKNÉL TÖRTÉNT ROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA.
LÉGI JÁRATOK SZÁZAIT TÖRÖLTÉK SZOMBATON CHICAGÓBAN AZ USA KÖZÉPNYUGATI RÉSZÉT SÚJTÓ ERÕS HAVAZÁSOK KÖVETKEZTÉBEN.
DONALD TRUMP INDIÁN ÕSLAKOSOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁT KÖNNYÍTÕ RENDELKEZÉST ÍRT ALÁ.
JIMMY CARTER: TRUMPNAK TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGOT KELLENE LÉTREHOZNIA A KÍNÁHOZ FÛZÕDÕ VISZONY JAVÍTÁSÁRA.
OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: VLAGYIMIR PUTYIN BELEEGYEZETT ANGELA MERKEL KÉRÉSÉBE, HOGY NÉMET SZAKÉRTÕK FIGYELHESSÉK MEG A KERCSI-SZOROS HAJÓZHATÓSÁGÁT.
UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: NEM SZABAD ENGEDNI, HOGY MOSZKVA MANIPULÁCIÓRA HASZNÁLJA FEL A KERCSI-SZOROS NÉMET ÉS FRANCIA MEGFIGYELÉSÉT.
A LÍBIAI HADSEREG VÉGZETT AZ AL-KAIDA EGYIK VEZETÕJÉVEL LÍBIA DÉLI RÉSZÉN KÖZÖLTE A LÍBIAI NEMZETI HADSEREG PÉNTEKEN.
MINTEGY 120 EMBERT TARTANAK ELTÛNTKÉNT NYILVÁN AZ UTÁN, HOGY LÍBIA PARTJAINÁL ELSÜLLYEDT EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ GUMICSÓNAK.
ENSZ: AZ IRÁNNAL FOLYTATOTT ÜZEMANYAG KERESKEDELEMBÕL HÚZNAK HASZNOT A HÚSZI LÁZADÓK.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 6-OS FÕÚTON, KULCS TÉRSÉGÉBEN, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT.
KIGYULLADT ÉS TELJES TERJEDELMÉBEN ÉGETT EGY LAKÓHÁZ KB. 12 NM-ES SZOBÁJA SZABADSZÁLLÁSON, AZ ADY ENDRE UTCÁBAN.
IDEGENRENDÉSZETI ÕRIZETBE SZÁLLÍTOTTÁK A SZÍR AHMED H.-T, AKIT TERRORCSELEKMÉNY MIATT ÍTÉLTEK EL.
KEDDEN, 86 ÉVES KORÁBAN MEGHALT NÉMETH JUDIT AKADÉMIKUS, A HAZAI NEHÉZION-FIZIKAI KUTATÁSOK EGYIK ISKOLATEREMTÕ ALAKJA, AZ MTA RENDES TAGJA.
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ INFLUENZAJÁRVÁNY MIATT TOVÁBBI INTÉZMÉNYEKBEN RENDELTEK EL LÁTOGATÁSI TILALMAT.
DEMONSTRÁCIÓK MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST TÖBB PONTJÁN IS SZOMBAT DÉLUTÁN ÉS ESTE, ÉS TÖBB TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRAT MENETRENDJE IS MÓDOSULHAT.