Zenés színház nagyothallóknak és electroswing

Az első vendég Háda János Jászai Mari-díjas színművész, rendező és Szolnoki Péter énekes, a Bon Bon zenekar frontemberei lesznek, akikkel a téma a Hadart Színház lesz. Jeltolmács van jelen az előadásokon, így a Hadart Színház előadásait a siketek és nagyothallók is élvezhetik. Most épp újabb bemutatóra készülnek: haverok, buli, bon bon – szeretni belendülésig. A darabban az egyik főszerepet a Bon Bon énekes, Szolnoki Péter játssza. A Hadart Szánház „Webáruház” néven iskolai drogprevenciós programot is működtet.

A stúdióban Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész, a veszprémi Petőfi Színház igazgatója. A művész vendégrendezőkkel nyitotta meg az új évadot. Zenés játék, vígjáték, musical, komédia, dráma és irodalmi estek is várják a nézőket Veszprémben. A gyerekeknek az aladdin című mesejátékkal készülnek októberben, az idősebbek számára pedig zenés időutazás is lesz a színházban Zalatnay Sarolta vendégszereplésével.

Végezetül egy különleges produkciót mutat be a mai Paletta. Tamási László dobos, dalszerző, valamint Ordiman electroswing DJ lesznek a vendékek a Honky Crew zenekarból. Parov Stelar nyomdokain haladva itt a magyar electroswing. A Honky Crew formációja egy vintage dobosból és egy electroswing dj-ből áll. Az együttes kínálatában saját dalok és remixek egyaránt megtalálhatók, a „Back To The Old School”, a csapat első, hivatalos ep-je október elsején jelent meg. Tartsanak velünk!