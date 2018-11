Vadlúd-sokadalom

Gyűlnek, csak gyűlnek - már most rekordszámú madár érkezett Tata környékére, és akkor hol van még az igazi sokadalom.

Egy olimpia bajnok is eljött hozzánk: Knoch Viktor rövidpályás gyorskorcsolyázó, akivel a kori mellett az éppen 110 éves Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség mindennapjairól is beszélgettünk.

A végére jutott zene és szöveg is: eddig szinte minden műfajban ott volt, ha dalszöveget írt, most pedig már nemcsak tollat, hanem mikrofont is ragadott Major Eszter. A szövegíró a barátaival körbejárta az évszakokat, abból pedig egy aranyos album született, a Napraforgók.