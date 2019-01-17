2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Új dallal rukkol elő Marcellina

Hír TV

2019. január 17., csütörtök 14:55, frissítve: csütörtök 14:58

Bernolák Béla nagyapja nyomdokain elindulva járta végig a keleti front legendás helyszíneit és készítette el fotóit. Vele beszélgetünk a stúdióban.

Marcellina vadonatúj dallal rukkolt elő: elkészült a Hola hola! Babits Marcella „Marcellina” az 1972-ben alakult női Vokálegyüttes egyik alapító tagja volt, Csepregi Évával és Fábián Évával együtt. Babits Marcella „Marcellina” érkezik hozzánk.

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