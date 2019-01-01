2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Új albumon Szatmári Orsi legjobb dalai

Hír TV

2019. január 1., kedd 14:55

Új lemezzel jelentkezik Ferenczi György és a Rackajam. Az együttes fúziós zenét játszik, amelyben fontos szerepet tölt be a népzene, a funky, a reggae és a groove. A friss album zenei anyagát az Egyesült Államokban, Nashville-ben vették fel. Ferenczi György zenész a vendégünk.

A Kalap Jakab Mesezenekar Kutyabál című bábkoncert sorozata a magyar kutyafajtákat népszerűsíti. A folk világzene sokszínűségét ötvözik a magyar hagyományokkal. A mesezenekar előadásai a család, a természetvédelem és a felelős állattartás témájára épülnek. Kalap Jakab és Kalap Levente érkezik a stúdióba.

Új albumon Szatmári Orsi elmúlt 20 évének legjobb dalai. 15 évesen kezdett énekelni, 20 évesen már Nyugat-Európában turnézott és volt a Bojtorján tagja is. Az énekesnő a fellépések mellett éneket is tanít. Szatmári Orsival beszélgetünk.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV