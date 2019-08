Paletta: Úton az Ütközés folytatása

Teljes a káosz az Európai Ügyészség körül, amelynek eddig sem a jogköre, sem pedig a hatásköre nem tisztázott - mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány jogi szakértője. Mintegy négyezer védőnő kap emelt fizetést a napokban - mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Horváth Ildikó közölte: a védőnők többéves bérrendezési programjában a mostani az első emelt összegű kifizetés. 2022 januárjában a tavalyi alapilletményük 2,5-szeresét keresik majd a védőnők. Havi 40 ezer forint támogatást kaphatnak azok a munkába visszatérő szülők, akik gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi bölcsődében helyezik el - közölte Bodó Sándor államtitkár. Egyre népszerűbb a családvédelmi akcióterv, már 15 ezernél is többen igényelték valamelyik támogatási formát - mondta Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A Pénzügyminisztérium minden készpénzmentes megoldást támogat, ugyanis a gazdaság fehérítésében fontos szerepe van a készpénzhasználat visszaszorításának - mondta a PM pénzügyekért felelős államtitkára, Gion Gábor. - Ez a szerencsétlen ember azt se tudja, hogy mit csinál – így reagált Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője arra a hírre, hogy az LMP-ből júniusban távozott Moldován László is elindul a budapesti 7. kerületben polgármester-jelöltként. A 7. kerületben közös ellenzéki polgármester-jelölt a DK-s Niedermüller Péter és a szocialista pártból nemrég kilépett Hunvald György is. A Fidesz budapesti szóvivője szerint Karácsony Gergely (Párbeszéd) zuglói polgármester hazudott a kerületi parkolással kapcsolatos új szerződés ügyében. Zsigmond Barna Pál közölte: Karácsony Gergely néhány hete még letagadta, hogy Zugló új, parkolással kapcsolatos szerződést kötött, majd aznap, amikor lejárt az egyik botrányos szerződés, aláírt egy másikat. A Fidesz szerint méltatlan jelöltek vannak a 6. kerület ellenzéki jelölt csapatában - ezért nyílt levélben kérik számon Fekete-Győr Andrást, a Momentum elnökét. A Magyar Nemzet számol be arról, hogy Soproni Tamás, az ellenzék által támogatott polgármester-jelölt csapatában Gaár Iván személyében egy korábbi III/III-as ügynök is megtalálható, és az MSZP-s Hatvani Csaba is, akit hivatali visszaélésért ítéltek el. Nem áll be sem a balliberális tömb, sem pedig a kormánypárt mögé a Mi Hazánk Mozgalom, minden megyeszékhelyen és a főváros több kerületében is saját jelöltet indítanak - mondta a Hír Tv-nek Toroczkai László, a párt elnöke. „Zéró Coca-Cola, zéró homoszexuális propaganda” elnevezéssel lép fel a Mi Hazánk Mozgalom a Coca-Cola termékekkel szemben, a vállalat homoszexualitást népszerűsítő kampányai miatt - jelentette be a mozgalom elnöke. Toroczkai László a Coca-Cola telephelye előtt közölte: amíg az üdítőitalokat gyártó cég nem hagy fel a homoszexualitás népszerűsítésével, a Mi Hazánk hetente, rendszeres akciókkal fog tiltakozni a vállalat kampánya ellen. Az LMP arra szólítja fel a kormányt, hogy ősszel hirdessen klímaválságot és kezdjen el valóban foglalkozni az éghajlatváltozás problémájával - mondta Pitz Dániel, az ellenzéki párt politikusa. Elkészültek az önkormányzati választások hirdetményei, amelyeket várhatóan a jövő hét elején helyeznek ki a helyi választási irodák. Az egyházak által fenntartott egészségügyi, szociális és oktatási intézmények támogatása is biztosított a jövő évi költségvetésben - mondta Soltész Miklós államtitkár. Csúsztatásokat és valótlanságokat tartalmaznak azok az elmúlt napokban megjelent hírek, miszerint a paksi atomerőmű riasztást adott ki a Duna vízének megemelkedett hőmérséklete miatt - jelentette ki Kovács Antal, az erőmű kommunikációs igazgatója. Idén a második negyedévben 1165 forint volt a fizikai munkások átlagos bruttó órabére, ami több mint 16 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest - derül ki a Trenkwalder Recruitment Kft. felméréséből. Új generációs jármű szenzorrendszert fejlesztett ki a KVANT Tanácsadó Zrt., melynek segítségével tervezhetővé válhat a mindennapi közlekedés, ami jelentős lépés az intelligens közlekedés tervezéshez. Az időjárás szeszélyessége ellenére közepesen jó szezonra számítanak a dohánytermesztők az idén - írja a Magyar Nemzet. Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyike annak a tizenegy külföldi politikusnak, illetve közéleti személyiségnek, akinek munkáját a legjobbnak értékeli a cseh közvélemény - derült ki a prágai STEM közvélemény-kutató intézet felméréséből. Iraki határsértők 15 fős csoportját tartóztatták fel a román határrendészek a román-magyar határsávban. Törökországot és Európát elkerülhetetlen módon közös földrajzi, történelmi és kulturális érdekek fűzik egymáshoz - hangsúlyozta Dimitrisz Avramopulosz európai migrációs biztos Ankarában. A londoni felsőbíróság ítélete szerint megfoszthatók brit állampolgárságuktól azok, akik csatlakoztak az Iszlám Állam terrorista szervezethez. Több száz politikust vettek őrizetbe Kasmírban az indiai hatóságok, hogy elfojtsák a tagállam különleges alkotmányos státusának elvétele miatti tiltakozásokat - közölte az India Today hírportál. Dzsammu és Kasmír állam jogállának megváltoztatása fejlődést hoz és véget vet a szélsőséges tevékenységeknek a térségben – mondta az indiai kormányfő. Narendra Modi közölte: az állam autonómiája megszüntetésének célja Kasmír megszabadítása volt a terrorizmustól és a szeparatizmustól. Iszlámábád kizárta, hogy erőt alkalmazna Indiával szemben, amely megszüntette a Pakisztán által is magának követelt Kasmír különleges alkotmányos státusát. A pakisztáni korrupcióellenes hatóság letartóztatta az ország legnagyobb ellenzéki pártjának, a Pakisztáni Muszlim Liga-Navaznak az alelnökét, Mariam Navazt. Megadta magát a korrupcióval és hatalmi visszaéléssel vádolt Almazbek Atambajev volt kirgiz elnök a biztonsági erőknek, amelyek újabb rohamot indítottak a Biskek melletti Koj-Tas faluban található háza ellen. A kirgiz rendőrség különleges osztaga először szerdán tett kísérletet az exelnök őrizetbe vételére, de Atambajev hívei ezt meghiúsították - lövöldözés tört ki, egy rendőr meghalt, többen megsebesültek. Ismeretlen elkövetők támadtak rá két kisbuszra Dél-Szudánban - a fegyveresek tizenkét embert megöltek, ötöt megsebesítettek. Washington szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik Londonnal a Brexit után. Venezuelának szánt 25 ezer tonna szóját foglaltak le egy hajón a Panama-csatornán - közölte Delcy Rodríguez venezuelai alelnök. Tesztelés közben felrobbant egy rakéta sugárhajtóműve az oroszországi Arhangelszk megye egyik katonai lőterén - két ember életét vesztette, négy megsérült. Az Egyesült Államok egyik déli tagállamában, Mississippiben 680 élelmiszer-feldolgozó üzemben illegálisan dolgozó migránst tartóztattak le. Bozótvágó késsel támadt egy dühöngő férfi egy rendőrre Londonban. A rendőrnek sikerült sokkolóval ártalmatlanná tennie az ötvenes éveiben járó férfit - a rendőr súlyosan megsebesült, de nincs életveszélyben. Idén már 82 ember vesztette életét dengue-láz következtében Hondurasban. Életét vesztette egy lengyel férfi és csecsemőkorú gyermeke a 37-es úton Szerencs közelében, amikor autójuk kamionnal karambolozott. Egy ember meghalt, amikor egy kukoricaszállító teherautó összeütközött két személygépkocsival a 4-es főúton, Törökszentmiklós külterületén. Elfogtak egy 17 éves fiút, aki megszökött házi őrizetéből, és megszúrt két embert a XI. kerületben. Letartóztatásban marad a május végi dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított szállodahajó-kapitány - döntött másodfokon a Fővárosi Törvényszék. Szombat éjjel 23 órától vasárnap 3 óráig informatikai fejlesztést hajtanak végre az útdíjfizetés rendszerében, így az értékesítési szolgáltatások ebben az időpontban átmenetileg nem lesznek elérhetők – közölte a NÚSZ Zrt. Hosszú Katinka és Szabó Szebasztián arany-, míg Jakabos Zsuzsanna ezüstérmet szerzett az úszó világkupa-sorozat csinani állomásának nyitónapján. Willi Orbán marad az RB Leipzig labdarúgócsapatának kapitánya – a magyar válogatott védőt, akárcsak az elmúlt idényben, csapattársai választották meg. A magyar válogatott Nagy Ádám az olasz Bolognától az angol másodosztályú Bristol City labdarúgócsapatához igazolt. Nem sikerült olimpiai kvótát szereznie a Gyapjas Balázs, Gyapjas Zsombor párosnak a vitorlázó 470-es világbajnokságon.