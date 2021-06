Paletta: Ütközéspont – figyelemfelkeltő játék a vasúti balesetek megelőzéséért

Orbán Viktor miniszterelnök szerint váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntéseket kell hoznia a kormánynak, akkor meglehet az 5,5 százalékos gazdasági növekedés és a családok adóvisszatérítése is. A Nemzetközi Valutaalap jelentősen javította a magyar gazdaságra vonatkozó prognózisát, már 6,2 százalékos bővülést jeleznek előre a magyar gazdaságban az idei évre - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Július 1-jétől fél évig Magyarország tölti be a visegrádi együttműködés elnöki tisztségét. Soros Györgyhöz köthető szervezetek irányítják a magyar pedofiltörvény elleni támadásokat – írja az Origo. Vallomást tett az a 21 éves kecskeméti egyetemista, aki az Iszlám Államnak ajánlotta fel szolgálatait. A Fővárosi Főügyészség indítványozta az előzetes letartóztatás 3 hónapos meghosszabbítását. Egy nap alatt 34 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 2 beteg. A beoltottak száma meghaladja az 5 millió 477 ezret. „Az előválasztás nem több, mint kenyér és cirkusz a népnek” - fogalmazott az Élet és Irodalom című lapban megjelent cikkében a Momentum egykori külpolitikusa. Radnóti András szerint az ellenzéki összefogás megvalósulóban, a rendszerváltás reménye viszont elveszőben van, ezért jobb lenne, ha az ellenzék elbukna 2022-ben. Radnóti nem tartja valószínűnek, hogy a baloldal sikerét, ám szerinte még az esetleges győzelem is vereséget jelentene, ugyanis a DK és a szocialisták nem érdekeltek a valódi rendszerváltásban, így újra a 2002-2010 közötti rendszert hoznák vissza. Több megyei szervezet kilépése várható az MSZP-ből sajtóhírek szerint, a párt vezetése egyelőre hallgat. Ismét az antiszemita botrányba keveredett Bíró Lászlót indítja a Jobbik a szerencsi előválasztáson – írja a Magyar Nemzet. Tiltakozik a Mazsihisz a Judapestező Bíró László újraindítása miatt. Heisler András szerint a kirekesztő eszméket valló embereknek a magyar közéletben politikai múltjuk lehet, de jövőjük nem. Idén 19, jövőre pedig 20 milliárd forint többletforrás juthat a kultúrának, ha a kormány elfogadja a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatát. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta: ismét minél szélesebb körben elérhetővé kell tenni a kultúrát. A kormány 2,3 milliárd forintos támogatásával újítják fel a csepeli utakat, mert a főváros erre nem adott pénzt – közölte Németh Szilárd, a Fidesz csepeli választókerületi elnöke. Karbantartó csarnokot adtak át a MÁV-Start Zrt. Szolnoki Járműjavító területén. Soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok Magyarország és Szlovákia között, mint most - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután a Karmelita kolostorban fogadta Eduard Heger szlovák kormányfőt. A térségbeli innovatív és kölcsönös fejlesztések fontosságára hívta fel a figyelmet a szlovák miniszterelnök a magyar vendéglátójával közösen megtartott budapesti sajtótájékoztatón. Nem lehet semmilyen kisebbséget védeni úgy, ha a nemzeti kisebbségi jogait nem biztosítjuk – közölte Gulyás Gergely a nemzeti kisebbségi jogvédelméről szóló konferencián Strasbourgban. Gyilkosság áldozata lett egy 13 éves kislány, akinek holttestét a hétvégén találták meg egy bécsi parkban. Az osztrák hatóságok két afgán menedékkérőt vádolnak a gyilkossággal. 181,3 millió ember fertőződött meg koronavírussal világszerte, a halálos áldozatok száma 3,9 millió. Megérkezett Koszovóba 81 900 adag koronavírus-oltóanyag a Pfizertől. Június 30-ig nyújthatnak be letelepedési kérvényt az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok. Horvátország újra szigorításokat vezethet be, mert megjelent és gyorsan terjed a koronavírus delta variánsa. Az etiópiai Tigré tartomány székhelye, Mekele a kormányellenes felkelők teljes ellenőrzése alá került - állítja a Tigréi Népi Felszabadítási Front lázadószervezet szóvivője. Megsértette az alaptörvényt a bukaresti parlament határozata, amellyel mandátumának lejárta előtt felmentette tisztségéből Renate Weber ombudsmant - állapította meg a román alkotmánybíróság. 15 hónap börtönre ítélték Jacob Zuma volt dél-afrikai elnököt a többi közt korrupció, pénzmosás és csalás miatt. Csaknem három tonna kokaint és 11,3 millió euró készpénzt foglalt le a holland rendőrség egy farmon, az amszterdami Schiphol repülőtér közelében. Ismét megdőlt a melegrekord az Egyesült Államok északnyugati részén: Salemben 47,2 Celsius-fokot mértek. Új-Zélandra sarkvidéki hidegfront érkezett, szökőárveszélyt hirdettek az ország északi-sziget partvidékére. Meghalt egy motoros, aki autóval ütközött Budapesten, az Árpád fejedelem útján. Két felnőtt és két gyerek meghalt szén-monoxid-mérgezésben Budapest VI. kerületében. A Kéményseprők Országos Szakszervezete felhívja a figyelmet, hogy a kéményeket, tüzelő-fűtő berendezéseket rendszeresen ellenőriztetni kell. Szerda éjfélig tartó hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba a wimbledoni teniszbajnokságon. Tíz érmet, három aranyat, két ezüstöt és öt bronzot szereztek a magyar szumósok a Kazanyban rendezett Európa-bajnokságon. Labdarúgó-Eb, nyolcaddöntő: Spanyolország - Horvátország 5:3, hosszabbítás után; Svájc - Franciaország 3:3, tizenegyesekkel: 5:4