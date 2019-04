Paletta: Tíz éves a „családi kasszasikerek” című pénzügyi program

A magyar állampolgárok érdekei csak akkor érvényesülhetnek, ha a nemzeti érdeket határozottan képviselik az Európai Parlamentben, és ez jelenleg Magyarországon csak a Fidesz-KDNP pártcsaládnak fontos - mondta Lázár János országgyűlési képviselő. Az európai parlamenti választások kampányában az ellenzéki pártok elsősorban Budapestre koncentrálnak, és így nem sikerült megszólítaniuk minden szavazójukat - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője. Örömteli, hogy a magyar alaptörvény kimondja: minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez - hangsúlyozta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Minden gyermek számára az a legjobb, ha a gyermekvédelem rendszerében is családban nőhet fel, ezért nagyon fontos a nevelőszülői hivatás - jelentette ki Fülöp Attila államtitkár. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek ellenzéki politikusok, amelyen törvénybe iktatnák a gyerekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatásának tilalmát. A Fidesz szerint az ellenzék szokásos álságos színjátékát adja elő, mert ugyanezek a pártok és politikusok, akik most kiállnak a hitelkárosultakkal kampányolni, az Országgyűlésben semmilyen segítséget nem szavaztak meg nekik. A helyi kórház jó hírnevét sértő kijelentései mellett két másik ügyben is elmarasztalta a Szegedi Ítélőtábla Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestert – közölte Hegedűs Zoltán, a Fidesz helyi közgyűlési frakciójának vezetője. A bírói függetlenség nem abszolút és öncélú - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke a magyar bírói függetlenséget garantáló törvény elfogadásának 150. évfordulója alkalmából tartott konferencián. Az ítélkezést az objektivitás szemléletének kell áthatnia, ami Magyarországon teljes mértékben biztosított, de emellett a szubjektumnak is nagy hatása van - mondta Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Kecskeméten. A kormány 3200 milliárd forintot fordít 2024-ig közútfejlesztésre - mondta Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, a 48-as számú főút Debrecen és Nyírábrány közötti szakasza felújításának alapkőletételén. Megduplázta villamos motorvonatai számát a GYSEV Zrt. A Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének megvalósítása során nem történik semmiféle bontás sem az Agrárminisztérium, sem más épület vonatkozásában, továbbá fák kivágására sem kerül sor - közölte Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezetője. Három hónappal meghosszabbították a Magyarországon elfogott, terrorcselekménnyel gyanúsított szír férfi, Haszan F. letartóztatását - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. A kormánypártok továbbra is világos választ várnak Brüsszeltől, pontosan mennyi pénzt és mennyi ideig utaltak Haszan F. terroristavezérnek - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője. Orbán Viktor kormányfő hivatalos látogatást tett Kazahsztánban, ahol Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel folytatott megbeszélést. Megváltozott Kelet és Nyugat egyensúlyának helyzete, de Magyarország ebben nem veszélyt lát, hanem lehetőségeket, amelyeket a keleti országokhoz fűződő egyre erősebb kapcsolatok építésével akar kihasználni - mondta Orbán Viktor, Kazahsztánban. Orbán Viktor kiemelte: történelmi gyökereink a közép-ázsiai térségben élő népekhez kötnek minket, ezért a diplomáciai és gazdasági kapcsolatok intenzívebbé tételének megvan a kulturális talapzata. A magyar kormányfő a következő három napban Kína vezetőivel tárgyal, és részt vesz az Egy övezet egy út fórumon. A lengyel és a magyar családpolitika „nemes versenyben” van egymással, mindkettő lehetőségeket nyit meg a családalapítás, a gyermekvállalás előtt - hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Varsóban. Több mint 110 ezren regisztráltak Ferenc pápa csíksomlyói miséjére. A horvát állampolgárok 53,4 százaléka elutasítja az euró bevezetését, 39,9 százalékuk a valuta bevezetése mellett áll, míg 7,3 százalék bizonytalan - írja a Vecernji List című horvát napilap. Az illetékes cseh hatóságok tavaly 4583 olyan személyt találtak, akik engedély nélkül dolgoztak Csehországban, 80 százalékuk az Európai Unión kívüli országok állampolgára volt - közölte Richard Kolibac, az állami munkaellenőrzési hivatal szóvivője. A skót miniszterelnök szerint még a jelenlegi parlamenti időszakban, vagyis 2021-ig ismét népszavazást kell tartani a skót függetlenségéről, ha Skóciát akarata ellenére kiléptetik az Európai Unióból. Elfogták a madridi hamis bombariadók feltételezett elkövetőjét. A párizsi Notre-Dame huszártorony körüli állványzatért felelős vállalkozás elismerte, hogy a felújításon dolgozó munkások egy része megszegte a dohányzási tilalmat, de kizárta, hogy a helyszínen talált cigarettacsikkek okozták volna a tüzet. A Srí Lanka-i terrortámadásban kilenc öngyilkos merénylő vett részt. A támadásért felelőssé tett Nemzeti Tauhíd Dzsamaat terrorszervezet vezetője is felrobbantotta magát. Szándékosan visszatartották a Srí Lanka-i hírszerzési vezetők a terrortámadásról szóló információkat. A katolikus templomok és szállodák elleni merényletek halottainak száma már 359-re emelkedett. Lemondásra szólította fel Srí Lanka elnöke a védelmi minisztert és az országos rendőrparancsnokot - jelentette be a colombói elnöki hivatal. Évente mintegy 20 ezer szélsőséges érkezik Európába menekültként - jelentette ki Szergej Kovaljov vezérőrnagy a 8. Moszkvai Nemzetközi Biztonsági konferencián. ENSZ: több civil halt meg idén a kormányerők és szövetségeseik támadásaiban Afganisztánban, mint a lázadók erőszakcselekményeiben. Irán továbbra is keresni fog vevőket kőolajára, és használja a Hormuzi-szorost energiahordozójának szállítására. Ha ebben Washington megpróbálja megakadályozni, akkor fel kell készülnie a következményekre - jelentette ki az iráni külügyminiszter. A Human Rights Watch nemzetközi emberi jogi szervezet közlése szerint nem tisztességes és nem szabad környezetben zajlott az egyiptomi népszavazás, amelynek eredményeként lehetővé vált az elnöki mandátum meghosszabbítása. Húszezer fős migránskaraván közeledik Mexikóban az amerikai határhoz - közölte Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, és újabb katonák határhoz küldését helyezte kilátásba. A jövő héten Pekingben folytatódnak az amerikai-kínai tárgyalások. Több száz embert vettek őrizetbe Kínában internetes fegyverkereskedelem miatt. Halálra gázolt egy mezőgazdasági gép egy nőt a Békés megyei Medgyesegyházán. Vonattal ütközött egy autó Szatymaznál, a baleset miatt a Budapest-Szeged vasútvonalon 20-30 perces késések várhatók - közölte a Mávinform. Üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádol a Kisvárdai Járási Ügyészség egy kisvárdai férfit, aki egy nem létező szlovákiai pénznyereményre hivatkozással kért a sértettektől több mint 32 millió forintot. Karbantartási munkák miatt változik a 6-os, ráckevei HÉV közlekedési rendje a hétvégén, a járat két szakaszra osztva közlekedik. A listavezető Körmend négy ponttal kikapott a címvédő Szolnok otthonában a férfi kosárlabda NB I középszakaszának felsőházában. Az olimpiai kvótás Major Veronika bronzérmet nyert a női légpisztolyosok között a pekingi sportlövő világkupa-versenyen. A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2:1-es hazai sikerét követően idegenben 3:0-ra múlta felül a másodosztályú Soroksárt az elődöntő visszavágóján.