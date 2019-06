Paletta: The Jacksons a Paloznaki Jazzpikniken

A The Jacksons mellett Rick Astley is ellátogat az idei Paloznaki Jazzpiknikre. Gálahangverseny és klasszikus operaelőadás is lesz a Bartók Plusz Operafesztiválon. Napra pontosan egy évvel ezelőtt hunyt el Lovas István, barátai, tisztelői egy szervezetet alapítottak, amelyik az ő nevét viseli. Erről volt szó a Hír TV Paletta című műsorában kedden.