Paletta: Szinetár Dóra, Szalóki Ági és Náray Erika egy színpadon

Három nő, három énekesnő, színésznő, öt zenész, számtalan hangszer, sokféle stílus, mindez egy koncerten. Július 6-án a Városmajori Szabadtéri Színpadon Világzene, a világ zenéje címmel lép színpadra – most először együtt – Náray Erika, Szalóki Ági és Szinetár Dóra. A stúdióban Náray Erika beszélt a részletekről.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A sportrovatunkban a futball került reflektorfénybe, ugyanis már zajlik a jegyigénylés időszaka a 2020-as foci EB-re, és elindult az EURO 2020 Önkéntesprogramja is. Fodor Anett a program vezetője arról számolt be, hogy helyszínenként körülbelül ezer önkéntesre van szükség, és hogy a program célja, hogy minőségi szolgáltatást nyújtson az UEFA EURO 2020 városaiban. Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője pedig azt is elmondta, hogy a stadionokban zéró toleranciát vezettek be a pirotechnikai eszközöket tekintve.

És autentikus környezetben, az Aquincumi Múzeum romkerti színpadán játsszák Friedrich Dürrenmatt A nagy Romulus című komédiáját. A stúdióban a rendező, Papp Dániel és Őze Áron színművész beszélt a darabról és a kulisszákról.

Hír TV