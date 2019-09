Paletta: Piramis Nagy Buli 2.0 a Várkert Bazárban

Három királyfi és három királylány

10 évvel ezelőtt jött létre a mozgalom, melynek több célkitűzése is van, de a legfontosabb, hogy minél több gyerkőc szülessen. A három királyfi, három királylány mozgalomnak legfontosabb feladata, hogy támogassa a fiatalokat abban, hogy megszülethessenek azok a gyermekek akiket szívük szerint szeretnének . A részletekről Újvári Enikő, a Három királyfi, három királylány mozgalom elnöke és Rózsa Katinka, az Ingatlan.com HR vezetője beszélnek Szanyi Roland műsorvezetőnek.

Nagy Buli 2.0

1975-ig kell visszamennünk, hogy ha az együttes megalakulását szeretnénk felidézni, tegnap lehetett hallani a szomorú hírt, hogy Gallai Péter, a zenekar billentyűse elhunyt. Róla is megemlékeznek a jelenlévő tagok, Köves Miklós Pinyó, a Piramis együttes dobosa és Vörös Gábor, a Piramis együttes basszusgitárosa. Továbbá mesélnek az 1979-ben a Budai Ifjúsági Parkban tartott koncertjükről, amit csak úgy emlegettek a „nagy buli”. A koncert élő lemezfelvétel is volt egyben, ami hatalmas kuriózumnak számított, azonban most jön a Nagy Buli 2.0 a Várkert Bazárban, erről is megtudhatunk részleteket.

Hír TV