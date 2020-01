Paletta: Piedone nyomába eredhetünk az Olasz Intézetben

Megjelent Borbély László Bilincstörők című novelláskötete

Borbély László Bilincstörők című legújabb novelláskötetében a Magyarországon 2000 és 2010 között zajló társadalmi változásokat próbálja szépirodalmi jelleggel bemutatni. A szerző egykor újságíróként dolgozott, pályafutása során sok olyan emberrel találkozott, akinek megérintette az élete, és ezeket úgy érezte, hogy fel kell dolgoznia – mondta el Borbély László. Novellái több visszajelzés alapján befejezés nélküliek. A szerző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ilyen az alkotói módszere, megadja a lehetőséget mind magának, mind a képzeletbeli figuráinak a folytatásra. Borbély László hozzátette, hogy ezek a novellák 200 óta folyamatosan jelentek meg különböző irodalmi folyóiratokban, illetve heti lapoknak a hasábjain. A kötetben Csicsának, a bokszolónak a története is helyet kapott. A könyvbemutató február 16-án lesz a ferencvárosi Pinceszínházban.

Hagyományok és értékek bemutatása a Kakucsi Böllérfesztiválon

Hörömpő István főszervező elmondta, hogy a fesztivál idejére felépítenek egy kis falut, ahol minden csapat kap egy 100 négyzetméteres területet. Ambrózi Zoltán séf, szakács hozzátette, hogy a versenybe nevezők különböző kategóriákban mérhetik össze magukat. Idén több mint harminc csapat versenyez majd, közöttük szép számmal akadnak majd határon túlról érkezők is. A hagymás sült vért, a hurka, kolbászt és az orjalevest is külön-külön zsűrizik – hangzott el. A főszervező elmondta, hogy a fesztivál három részből áll. A kilátogatókat kézműves vásár, böllérverseny és szórakoztató színpadi programok is várják. A böllérfesztiválon a jótékonykodás is fontos szerepet kap, a rendezvényen fogyatékkal élő gyermekeket is vendégül látnak. A IX. Nemzetközi Hagyományőrző Kakucsi Böllérfesztivál február 22-én rendezik meg.

Bud Spencer nyomában az „Olasz szenvedély” napján az Olasz Intézetben január 24-én

Király Levente, a Piedone nyomában című film rendezője elmondta, hogy hatalmas élmény volt számára Nápolyban Bud Spencer lányaitól átvenni azt rangos kitüntetést első külföldiként, amelyet azok kaphatnak meg, akik úgymond „földi csodát tesznek” Nápolyért. A rendező elárulta, hogy az eddig összesen hat díjjal jutalmazott alkotását az idén szeretné olasz filmfesztiválokra is benevezni. A célja, hogy minél több olasz nézőhöz eljusson a nemzeti ikonjukról készült magyar mozifilm. Budapesten az Olasz Intézet január 24-én vetíti le újból a Piedone nyomában című filmet. A filmvetítést több más kulturális program is kíséri, amelyeken az érdeklődők közelebbről is megismerhetik Nápoly ismert és kevésbé ismert arcait.

