Paletta: Öt évtizedes fennállását ünnepli az Apostol együttes

Négy témában indít nemzeti konzultációt a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ezek a témák a feltételes szabadságra bocsátás szigorítása, a börtönbiznisz, a gyöngyöspatai kártérítés, valamint a bírói korrupció. Klíma- és természetvédelmi akciótervet fogadott el a kormány, amelynek részleteit Orbán Viktor miniszterelnök fogja ismertetni vasárnapi évértékelőjében - közölte Gulyás Gergely. Iparággá vált a börtönbiznisz, amellyel eddig közel kilencmilliárd forintot pereltek ki a fogvatartottak az államtól - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz balatonfüredi frakcióülését követően. A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője elmondta, a kifizetések 61 százaléka az ügyvédek zsebében landolt, akik akár negyven százalékos sikerdíjért is dolgoznak. Ismert kormányellenes aktivista is szerepet kapott Karácsony Gergely tanácsadói stábjában. Misetics Bálint a Hallgatói Hálózat, valamint a Város Mindenkié csoport tagjaként számos tüntetésen részt vett, többek között a Fidesz-székház elfoglalásában is. Eger polgármestereként első száz napjában Mirkóczki Ádám értékelhetetlen teljesítményt nyújtott - jelentette ki Oroján Sándor, a Fidesz-KDNP helyi frakcióvezetője. A magyar családtámogatási rendszer nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő, sokféle segítséget kapnak a családok, és ami ennél is fontosabb, családbarát környezetben élhetnek - jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A házasság újra népszerű a magyarok körében, 2010 óta Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a házasságkötések száma - mondta Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke. A kormány gazdaságfehérítő intézkedései a csökkenő adókulcsok mellett is egyre több adóbevételt eredményeztek - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Várhatóan mintegy 50 mikro-, kis- és középvállalkozás kerülhet be idén a kkv-stratégia kiemelkedő elemének tartott Magyar multi programba - közölte Szepesi Balázs, az ITM gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. Az innovációs tárca a magyar gazdaság versenyképességi fordulatának megvalósításán dolgozik - mondta György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Az építőipar tavaly is kiemelkedően teljesített, az ágazat termelése tavaly is jelentősen, 21,7 százalékkal nőtt - mondta az ITM építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára. Átfogó stratégiai fejlesztési együttműködési megállapodást írt alá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Vincent Biruta, a Ruandai Köztársaság külügyekért és nemzetközi együttműködésért felelős minisztere Budapesten. Továbbra sincs tudomásunk koronavírusos magyar betegről, Magyarországon nincs ilyen megbetegedés - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Növekedni fog a migrációs nyomás a déli határon, egyre többen és egyre szervezettebben érkeznek, ahogy javul az időjárás - mondta Orbán Viktor Röszkén, ahol Peter Pellegrini szlovák kormányfővel tekintette meg a határkerítést. Az észak-macedón rendőrség 53 migránst talált egy furgonban szerda este a görög határ közelében, a jármű sofőrjét őrizetbe vették - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál. Spanyolország továbbra is haladéktalanul visszatoloncolhatja Marokkóba az észak-afrikai Melilla exklávéjában határsértés közben elfogott illegális bevándorlókat - erről döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága. A nemzetközi terrorizmusról is egyeztettek a NATO-tagállamok védelmi miniszterei kétnapos brüsszeli találkozójukon. Kósa Ádámot ismét az Európai Parlament fogyatékosságügyi munkacsoportjának társelnökévé választották a strasbourgi tisztújító ülésen. Stanislav Krecek lesz Csehország új emberi jogi biztosa, megválasztását azonban a jobboldali ellenzék és a sajtó is támadja. A lengyel kormányfő Oroszországban akar megemlékezni az 1940-es katyni mészárlás, valamint a 2010-es szmolenszki légikatasztrófa idén áprilisra eső kerek évfordulóiról, szándékát maga Mateusz Morawiecki is megerősítette. Átalakította kormányát Boris Johnson brit miniszterelnök. A kormányátalakítást több magas rangú kabinettag, köztük Sajid Javid eddigi pénzügyminiszter lemondása kísérte. 1300 fölé emelkedett a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak száma. Az Egészségügyi Világszervezet már több mint 60 ezer fertőzöttről tud. Ausztrália továbbra is fenntartja azt korlátozást, hogy a súlyos tüdőgyulladást okozó koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében nem fogad Kínát megjárt külföldieket - jelentette be Scott Morrison kormányfő. Az örmény parlament törvényt fogadott el a köztereken és zárt légterű helyeken történő dohányzás tilalmáról - közölte az örmény televízió. A szíriai parlament népirtásnak minősítette az örmény kisebbség ellen az egykori Oszmán Birodalomban elkövetett első világháborús tömegmészárlást. Sorozatos meghibásodások miatt ideiglenesen nem szállhatnak fel a horvát hadsereg Oroszországból, nagyjavításról visszatért Mi-17-es könnyű felderítő és harci helikopterei. Hazaárulás vádjával 14 év börtönbüntetésre ítéltek egy krími mérnököt Oroszországban, a férfi korábban a szevasztopoli Csernomorec katonai tervezőiroda vezetője volt - jelentette az AFP francia hírügynökség. Szinte teljesen elmosta az északi-tengeri Wangerooge sziget homokos strandját az Európában Ciara néven regisztrált viharciklon hatására kialakult áradássorozat. Hosszan tartó, súlyos betegség után 72 éves korában elhunyt Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenus. Korábbi elmeorvosi vizsgálatával cáfolná meg az alvilág egykori szereplőjének, Tasnádi Péternek a szavahihetőségét Gyárfás Tamás. A volt médiavállalkozó erről az ellene folyó büntetőper második napján beszélt. Jogerősen öt és fél év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy svájci nőt, aki csaknem 13 kiló marihuánát próbált Koszovóból hazájába szállítani 2018-ban. Forgalomba állt a MÁV első, saját gyártású, belföldi forgalomra szánt másodosztályú InterCity (IC+) kocsija. Pénteken délután három órán át zárva lesz az M7-es autópálya letenyei határátkelője felújítási munkálatok miatt - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Mávinform: Gázolás miatt nem közlekednek a vonatok Sárosd és Szabadegyháza között. A 65 kilós Sleisz Gabriella magabiztosan jutott negyeddöntőbe a római birkózó Európa-bajnokságon, az 53 kilogrammos kategóriában Dénes Mercédesz betegség miatt visszalépett. Az Újpest szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Magyar Kupában, miután a csütörtöki nyíregyházi helyosztón 3:0-ra legyőzte a Jászberényt. A magyar női válogatott csoportelsőként jutott a legjobb nyolc közé a tollaslabdázók Európa-bajnokságán a franciaországi Liévinben.