Paletta: Múlt és jelen forgataga

E-számla

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az utóbbi években ugrásszerűen nőtt az egyéni vállalkozók száma. Sárospataki Albert a Billingo ügyvezetője beszélt arról, minek köszönhető ez a változás, mely leginkább az építőipar, a tudomány, valamint a műszaki területekre jellemző.

Bartendaz

2003 környékén indult New Yorkból, majd 2014 körül Magyarországra is eljutott a Bartendaz. A saját testsúlyos edzésekről, a street, a fegyenc és a bartendaz ágazatokról beszélt Radányi Norbert, a Bartendaz alapítója, aki az Amerikai Egyesült Államokban is járt annak érdekében, hogy kellő mértékben megismerkedjen ezzel a sportággal.

Múlt és jelen forgataga

Idén 33. alkalommal rendezik meg a Mesterségek Ünnepét. A rendezvény a Budai Várban lesz augusztus 17-től 20-ig. Kárpát-medence kézműves közösségeinek nagy találkozójáról beszélt Igyártó Gabriella fesztiváligazgató és Rosonczy-Kovács Mihály népzenész. A több, mint 100 interaktív látványműhely és a több, mint 100 külföldi fellépő mellett, idén újítás lesz a fol(k)kocsma, a táncház és a felnőttmegőrző.

Hír TV