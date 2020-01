Paletta: Mesemusical a Föld megmentéséről

Csaknem 60 ezren vettek részt a Hír Tv szavazásán, a voksolók 97%-a Orbán Viktorral értett egyet, aki szerint igazságtalan munka nélkül milliókat kifizetni. A szavazók 3%-a a Soros-szervezettel értett egyet, amely szerint százmilliós összeget kell kifizetni a gyöngyöspatai romáknak szegregáció miatt. Újabb bevándorláspárti javaslatot jelentettek be az Európai Parlamentben - közölte a Fidesz frakciószóvivője. Halász János szerint a „Soros-tervet” akarja megvalósítani a Momentum liberális pártcsaládja, Európát bevándorlókontinenssé, nyitott társadalommá akarják tenni és kötelező kvótát vezetnének be. Nagyon megerősödött a migrációs nyomás a déli határon, a téli időjárás ellenére a szárazföld mellett vízen is próbálkoznak a határsértők - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A Fidesz szerint továbbra is az a legjobb megoldás, ha a gyöngyöspatai romák oktatás formájában kapják meg a megítélt kártérítést - mondta Híradónknak a párt frakcióvezető-helyettese. Böröcz László hangsúlyozta, valóban érte hátrány a roma tanulókat, de a Fidesz-KDNP kormány 2010 után fellépett a szegregáció ellen. Pártelnököt választ a Jobbik a hétvégén, a legnagyobb esélyes Jakab Péter, a párt jelenlegi frakcióvezetője, akinek a megválasztását azonban többen ellenzik - írja a Magyar Nemzet. A Fidesz szerint magára hagyta azt a 12 beteget Budaörs vezetése, akik a város magánkézben lévő egészségügyi központjában szenvedtek el súlyos fertőzést szemműtét közben, még karácsony előtt. A városi Fidesz-csoport elnöke emlékeztetett: az érintett betegeken további szemműtéteket kellett végrehajtani a Szent János Kórházban, ahol több betegnek is jelezték, hogy valószínűleg maradandó károsodást fog elszenvedni. Először nem a minisztériumnak, hanem az orvosoknak kellene egyetérteniük a hálapénz kriminalizálásában - mondta Horváth Ildikó az Emmi egészségügyért felelős államtitkára a Magyar Orvosi Kamara legújabb javaslatára reagálva. Hazugság és egyértelmű lejáratás, hogy a miskolci kórházban kivették egy nő mindkét petevezetékét, méghozzá rasszista indítékkal, hogy ne tudjon gyereket szülni - mondta a Magyar Nemzetnek Nagy Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház orvos igazgatója. Az állam fizeti a jövő hónaptól a meddőségi kezelésekhez szükséges gyógyszereket a regisztrált pároknál, és az eddiginél is több gyógyszert tesz ingyenesen elérhetővé - jelentette be az EMMI egészségügyért felelős államtitkára. Horváth Ildikó elmondta, a kezelés előtt szükséges vizsgálatokat is ingyenessé teszik, ezzel is támogatva a gyermeket várókat. A magyar kormány elkötelezett a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. Az eurózóna reformjára, a maastrichti kritériumok újragondolására van szükség - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Lámfalussy-konferencián. Londoni pénzügyi elemzők szerint jelenleg finomhangolási üzemmódban működik a magyar monetáris és költségvetési politika, ami arra vall, hogy egyik területen sem várható jelentősebb módosítás, hacsak a magyar gazdaságot nem éri külső sokk. Alapítójára, Boldog Özsébre emlékezik halála 750. évfordulója alkalmából egy éven át a Magyar Pálos Rend. Az emlékévet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek nyitotta meg a budapesti Szent István-bazilikában szentmise keretében. Bloomberg: Nem tudott egyezségre jutni a „bölcsek tanácsa” a Fidesz ügyében, ezért elhalasztják a döntést a néppártból való kizárásról - nevük elhallgatását kérő források szerint a február 3-án kezdődő EPP-kongresszuson nem is veszik napirendre a témát. Az Európai Uniónak szembe kell néznie azzal, hogy úgy a Száhel-térség instabilitása, mint a líbiai konfliktus könnyen a migrációs nyomás kiújulását és további erősödését okozhatja - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Bejelentette kilépését a bevándorlásellenes Haladó Párt a norvég kormánykoalícióból, miután Oslo a múlt héten engedélyezte a hazatérést egy norvég állampolgárságú, az Iszlám Állam terrorszervezethez köthető nőnek és két gyerekének Szíriából. Leállították a termelést Líbia szinte összes kőolajmezőjén a Halífa Haftar tábornokhoz, az ország nagy részét uraló Líbiai Nemzeti Hadsereg vezetőjéhez hű erők, veszélyeztetve az észak-afrikai ország pénzügyi helyzetét. Minden népnek, így a palesztinoknak is joguk van ahhoz, hogy saját országuk legyen, csak így biztosítható tartós béke a Közel-Keleten - jelentette ki Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter Brüsszelben. Három drónt semmisített meg a légvédelem a hmejmími orosz katonai reptérnél - közölte az orosz védelmi minisztérium. Bagdadban és Irak más részein az új kormányfő kinevezését követelő tüntetők összecsaptak a rendőrökkel – többen életüket vesztették, sokan megsebesültek. Bizalmatlansági indítványt terjeszt a román parlament elé Ludovic Orban jobbközép kormánya ellen az ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt, hogy megakadályozza a kétfordulós polgármester-választás bevezetését, és véget vessen a kabinet „visszaéléseinek”. Teherán irániaknak tekinti az ukrán utasszállító repülőgép katasztrófájának áldozatai közül a kettős állampolgárságúakat- közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője. Igor Krasznov, az orosz Nyomozó Bizottság helyettes vezetőjének főügyésszé kinevezését kezdeményezte az orosz parlament felsőházánál Vlagyimir Putyin orosz elnök. Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy a tervek szerint 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig minden városában betiltja a nem lebomló műanyagzacskókat. Pekingben és a dél-kínai Sencsenben is felbukkant az új, tüdőgyulladást okozó vírus, miközben a járvány kiindulópontjának számító közép-kínai Vuhanban jelentősen megugrott a fertőzöttek száma. Mintegy 3500 menekült érkezett az elmúlt 3 napban közép-amerikai országokból a guatemalai-mexikói határhoz - a migránskaravánok tagjai továbbra is az Egyesült Államokba akarnak eljutni. 274 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek egy Csongrád megyei faluban élő férfival szemben, aki 2018-ban megpróbálta meggyilkolni idős édesanyját. BKK: Automatizált, e-mailes emlékeztetőrendszert vezet be a Budapesti Közlekedési Központ azoknak az utasoknak, akiket a fővárosi közösségi közlekedés használata során pótdíj fizetésére köteleztek az ellenőrök. Nemzeti Népegészségügyi Központ: 9 településen kifogásolt volt a levegőminőség: Budapest, Eger, Kazincbarcika, Miskolc, Putnok, Sajószentpéter, Tatabánya, Tököl és Vác. Fucsovics Márton a papírformát borítva négy szettben legyőzte a 13. kiemelt kanadai Denis Shapovalovot a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában, ezzel bejutott a legjobb 64 közé. Babos Tímea két helyet rontva a 88. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.