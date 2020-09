Paletta: Menopauza – hatalmas siker a Játékszínben

Malek Andrea és Jáger Bandi közös koncertre készül

„Premier is volt, Kegyelmed oly nagy, ez a címe a nótának és pont ahogy hallgatja az ember, viszi is magával tovább. (…) Mi is az az alapüzenet, amit ti mindig megpróbáltok a közös munkátokkal is átadni?”

- kérdezte Turda Adrienn.

„A hit és az öröm illetve a hála és hát, hogy van kiút, hogy ne adjuk fel, akármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, mindig van lehetőség abból kitörni és ezt mind a ketten megtapasztaltuk és a gospelnak végülis ez az üzenete, hogy a jó hírt, az örömhírt elvigyük az embereknek.”

- válaszolta Jáger Bandi.

Milyen célkitűzései vannak a Magyar Funkcionális Fitnesz Szövetségnek?

„A koronavírus-járvány első szakaszában ugye aktívan közreműködött a Magyar Funkcionális Fitnesz Szövetség az edzőtermek összefogásában. Mi a helyzet most itt a második hullám elején?”

- tette fel a kérdést a műsorvezető.

„Szeretnénk megköszönni az All You Can Move cégnek az együttműködését, nagyjából százhetven teremben a véleményét tudtuk kommunikálni, hogy milyen lépésekkel és milyen protokollok mentén szükséges egy teremnek a megfelelő egészségügyi biztosítása, hogy a vendéges vírusmentes környezetben tudjanak bejutni a termekbe. Ennek a levelezésnek a végeredménye az a protokoll három vagy négyfázisú kidolgozása volt és ennek a folyatását szeretnénk most a második körben is.”

- mondta Nyárasdi Zsolt.

Menopauza – hatalmas siker a Játékszínben

„Továbbra is óriási siker a Játékszínben a Menopauza című darab. Nagyon-nagyon sok jót lehet hallani erről a darabról és annál is inkább, mert hogy a százhuszonötödik jubileumán is túl vagytok. Mitől ilyen sikeres ez a darab?”

- kérdezte Turda Adrienn.

„Van egy jelenet, amikor, sőt, két ilyen jelenet is van, amikor egyszer a Szulák Andinak egyszer pedig a Hernádi Jucinak kell egy kicsit kontaktálnia a nézőkkel és kellenének pasik a szituációhoz és hát van olyan, hogy nehezen találnak az első két sorban férfi embert, de azért valahogy mindig megoldódik ez a kérdés.(…)”

- válaszolta Náray Erika színművész.

Hír TV